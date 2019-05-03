Home
>
Famosos
>
Horácio em "Verão 90", Ricardo Martins revela paixões e novos projetos

Horácio em "Verão 90", Ricardo Martins revela paixões e novos projetos

Ator nasceu da dança e agora vive boa fase da carreira na novela da Globo, inclusive com participação em "Sob Pressão", além de "Verão 90"