Homem que perseguia Miley Cyrus é preso após declarar que a engravidaria

A cantora Miley Cyrus Crédito: Elle/Reprodução/Instagram @mileycyrus

A polícia de Las Vegas prendeu neste sábado (21) um homem durante o show da cantora Miley Cyrus no festival iHeartRadio. David Rumsey, 42, era observado por seguranças da cantora desde que começou a fazer ameaças a ela pelo Twitter.

Segundo o portal norte-americano TMZ, a equipe da cantora identificou o homem na plateia do festival, que disse que sua "missão de vida" era engravidar Miley.

A polícia foi alertada e o homem foi preso na Clark County Jail sob a acusação de ameaças. Ele terá que pagar uma fiança equivalente a R$ 417 mil, segundo o portal.

No Twitter, Rumsey mostrava ser obcecado pela cantora e escreveu que pretendia se encontrar a sós com ela no show em Las Vegas, além de em uma "festa" com vários artistas mortos.

"Eu espero que nós possamos falar de tudo em Vegas, então eu poderei explicar tudo para você. Eu quero um tempo a sós com você o mais rápido possível. Eu sei que em breve estarei festejando com todas as pessoas famosas, mas você é a única com quem eu realmente quero conversar", disse em um tuíte.