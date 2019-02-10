Homem que montava palco para Henrique e Juliano morre eletrocutado

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele caiu de uma altura de 6 metros Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Carlos Barbosa de Souza, 30, integrante da equipe da dupla sertaneja Henrique e Juliano, morreu neste sábado durante a montagem do palco para um show em Uberaba, Minas Gerais. O show foi cancelado.

"A família Henrique e Juliano está de luto, hoje um dos integrantes da equipe sofreu um acidente e, infelizmente veio a óbito. Compartilhamos com a família de Carlos Barbosa de Souza, Carlão, o sentimento de perda e dor", publicou a dupla em seu Instagram.

"Que Deus receba nosso companheiro em seus braços e conforte o coração de seus entes queridos. Descanse em paz Carlão", complementou o comunicado.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da dupla, a suspeita é de que a morte tenha sido provocada por uma forte descarga elétrica, mas ainda aguardam a perícia.

Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser atendido por socorristas e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que não conseguiram reanimá-lo.