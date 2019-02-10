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Show cancelado

Homem que montava palco para Henrique e Juliano morre eletrocutado

A suspeita é de que a morte tenha sido provocada por uma forte descarga elétrica

Publicado em 

10 fev 2019 às 14:43

Publicado em 10 de Fevereiro de 2019 às 14:43

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele caiu de uma altura de 6 metros Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Carlos Barbosa de Souza, 30, integrante da equipe da dupla sertaneja Henrique e Juliano, morreu neste sábado durante a montagem do palco para um show em Uberaba, Minas Gerais. O show foi cancelado.
"A família Henrique e Juliano está de luto, hoje um dos integrantes da equipe sofreu um acidente e, infelizmente veio a óbito. Compartilhamos com a família de Carlos Barbosa de Souza, Carlão, o sentimento de perda e dor", publicou a dupla em seu Instagram.
"Que Deus receba nosso companheiro em seus braços e conforte o coração de seus entes queridos. Descanse em paz Carlão", complementou o comunicado.
De acordo com informações da assessoria de imprensa da dupla, a suspeita é de que a morte tenha sido provocada por uma forte descarga elétrica, mas ainda aguardam a perícia.
Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser atendido por socorristas e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que não conseguiram reanimá-lo.
A vítima trabalhava na finalização da estrutura e a apresentação, que aconteceria neste sábado no Central Park.

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