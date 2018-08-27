Confusão

Homem invade palco de show de Beyoncé e Jay-z, diz site

Segundo o site TMZ, Anthony Charles Thomas Maxwell, de 26 anos, causou pânico ao invadir o palco e se aproximar de Jay-Z
Redação de A Gazeta

27 ago 2018 às 12:20

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 12:20

. Crédito: Reprodução/Instagram
O público que assistia ao show de Beyoncé e Jay-Z neste sábado, 25, em Atlanta, levou um susto quando dançarinos e seguranças começaram a correr desordenadamente pelo palco da turnê On The Run II.
A polícia deteve Maxwell e escreveu uma citação para conduta desordeira, no entanto ele foi liberado e não chegou a ir pela cadeia. Ao TMZ, as autoridades disseram que o cantor não ficou ferido.
Beyoncé e Jay-Z estão no meio da turnê On the Run II e, segundo os representantes dos artistas, o incidente não atrasará ou cancelará shows. 

