Henrique Fogaça toma providências contra suposto vídeo íntimo vazado

O chef Henrique Fogaça, 45, já acionou os seus advogados contra um suposto vídeo íntimo atribuído a ele que vazou na internet no último sábado (7). Segundo o portal da revista Isto É, Fogaça supostamente aparece em um vídeo se masturbando dentro de um banheiro público.
A assessoria de imprensa do jurado do MasterChef (Band) não confirmou se de fato é o chef quem aparece nas imagens. Disse também que não quer que o assunto ganhe ênfase.
De acordo com a equipe de Fogaça, o chef não vai conceder entrevistas sobre o assunto. "Já tomamos as providências cabíveis e judiciais. Os advogados do Henrique já estão resolvendo", concluiu.
O ano de 2019 parece ser o inferno astral de Henrique Fogaça, que por diversas vezes foi alvo de polêmicas.
Na madrugada do dia 15 de julho, Fogaça foi eleito síndico de seu prédio localizado na av. Paulista depois de outras duas tentativas frustradas de assembleia. A justiça teve de entrar em cena para apaziguar os ânimos e dar início aos trâmites de votação. No dia seguinte foi anunciado a separação dele com a engenheira química Carine Ludvic.
No dia 19, ele caiu de moto enquanto fazia uma trilha com outros motoqueiros em Ribeirão Preto, no interior do estado. Ele teve fraturas no dedo da mão e em algumas costelas.
Não bastasse todas as baixas, agora o chef contraiu uma pneumonia em função da batida nas costelas, e teve de ficar de repouso.
No começo de julho Fogaça já havia se tornado centro das atenções quando posou para foto com duas freiras no momento em que usava uma camiseta com a imagem de duas mulheres vestidas de hábito se beijando. Na ocasião, até a Band soltou um comunicado que teria uma conversa com o jurado do MasterChef para entender os motivos daquela postagem.