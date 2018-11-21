Henri Castelli vai voltar para 'Malhação'

O ator Henri Castelli Crédito: Reprodução/Instagram @henricastelli

Henri Castelli vai estar no próximo elenco de "Malhação", da TV Globo. A informação foi confirmada pelo colunista Leo Dias, que também adianta que a ideia da direção da emissora é colocar atores veteranos que fizeram sucesso em temporadas anteriores em papéis de destaque para 2019.

Segundo Leo Dias, em 2002, Henri viveu o Pedro na trama.

Os testes para o elenco já começaram e quem vai escrever a próxima trama teen é Emanuel Jacobina. De acordo com o colunista, a estreia está prevista para acontecer em março do ano que vem.