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Trama teen

Henri Castelli vai voltar para 'Malhação'

Ator renovou o contrato com a Globo

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 12:46
O ator Henri Castelli Crédito: Reprodução/Instagram @henricastelli
Henri Castelli vai estar no próximo elenco de "Malhação", da TV Globo. A informação foi confirmada pelo colunista Leo Dias, que também adianta que a ideia da direção da emissora é colocar atores veteranos que fizeram sucesso em temporadas anteriores em papéis de destaque para 2019. 
Segundo Leo Dias, em 2002, Henri viveu o Pedro na trama. 
Os testes para o elenco já começaram e quem vai escrever a próxima trama teen é Emanuel Jacobina. De acordo com o colunista, a estreia está prevista para acontecer em março do ano que vem. 
O último trabalho de Henri na Globo foi dando vida ao vilão Teodoro, em "Tempo de Amar". 

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