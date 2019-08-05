Home
Harry dá os parabéns a Meghan Markle: "Esposa maravilhosa"

"Obrigado por se juntar a mim nesta aventura", completou ele

Agência Estado

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 11:59

O príncipe Harry usou neste domingo, 4, a rede social oficial dos duques de Sussex para parabenizar Meghan Markle pelo seu aniversário.

"Feliz aniversário para minha esposa maravilhosa. Obrigado por se juntar a mim nesta aventura!' - Amor, H", publicou o duque de Sussex no Instagram. Meghan Markle completa 38 anos neste domingo, 4.

"Desejando um feliz aniversário à duquesa de Sussex hoje", postou a conta dos duques de Cambrige, príncipe William e Kate Middleton.

O perfil oficial da família real também felicitou a mãe de Archie.

meghan markle

