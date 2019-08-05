Harry dá os parabéns a Meghan Markle: "Esposa maravilhosa"

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 11:59
- Atualizado há 6 anos
O príncipe Harry usou neste domingo, 4, a rede social oficial dos duques de Sussex para parabenizar Meghan Markle pelo seu aniversário.
"Feliz aniversário para minha esposa maravilhosa. Obrigado por se juntar a mim nesta aventura!' - Amor, H", publicou o duque de Sussex no Instagram. Meghan Markle completa 38 anos neste domingo, 4.
"Desejando um feliz aniversário à duquesa de Sussex hoje", postou a conta dos duques de Cambrige, príncipe William e Kate Middleton.
O perfil oficial da família real também felicitou a mãe de Archie.
