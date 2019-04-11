Hariamy é expulsa do Big Brother Brasil 19 após empurrar Paula

BBB19: Hariany é expulsa após empurrar Paula Crédito: TV Globo

Hariany está fora do Big Brother Brasil 19 após a sister empurrar a amiga Paula, num dos quartos da casa, durante a Festa Internet. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (11) após a sister ser chamada no Confessionário. Em seguida, Thiago Leifert aparece no telão com o recado para a casa.

"BBB19, sentem-se, por favor. Hoje de madrugada houve incidente envolvendo Hariany. Após análise das imagens ficou constatada uma agressão. Hariany infringiu uma regra do programa. Hariany esta desclassificada. Paredão de hoje ta mantido", disse o apresentador.

Hariany já estava garantida na final do programa, que acontecerá nesta sexta, 12. Agora, a final do programa será disputada por dois participantes e não três como antes. Alan deve esperar quem sairá vencedora do paredão entre Carol e Paula para disputar o título do BBB19.

11/04/2019 - BBB19: Hariany empurra Paula no quarto e assunto bomba na internet Crédito: Reprodução/TV Globo

O CASO

Paula e Hariany brigaram durante a Festa Internet. Tudo começou quando Paula saía do banheiro e Hariany, do Quarto Ouro. Hariany falou para Paula que ela falava coisas sem noção. Paula, por sua vez, mandou Hariany calar a boca.

Hariany foi atrás de Paula, que havia entrado no Quarto Ouro, e perguntou: "Está mandando eu calar a boca por quê?". As duas, então, começaram a discutir. Hariany disse que Paula fala coisas que magoam os outros, mas que iria contar tudo para ela após o confinamento: "Porque sou sua amiga de verdade".

Hariany saiu do quarto reclamando que Paula é "ignorante". A goiana voltou ao recinto e começou a gritar. "Se eu estou falando que vou falar depois, eu vou falar depois! Larga de ser ridícula", berra a estudante, que ainda joga roupas em cima da cama.

Ao tentar abraçar a amiga, Hariany empurra Paula com tudo no chão, dizendo que ela não sabe ouvir. "Tô falando sério! Eu amo ela, mas ela me tira a paciência! Para de ser assim", grita.





As imagens da brigada ficaram sob análise durante a tarde desta quinta-feira, 11/4, conforme anunciou Tiago Leifert durante a programação da Globo.

Esta não é a primeira vez que um competidor é expulso do reality, veja quem faz parte do time:

Marcos Harter, BBB17

O médico agrediu Emily, com quem mantinha um relacionamento na casa.

Ex-BBB Marcos Harter chegando na Delegacia da Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio Crédito: Gabriel Mira|TV Globo

Ana Paula Renault, BBB16

Ela deixou o jogo depois de dar dois tapas no rosto de Renan. Ele foi ao confessionário e reclamou da agressão. Foi a primeira participante a sair do reality por esse motivo.

Após o BBB, Ana Paula Renault participou de A Fazenda Crédito: Reprodução/Instagram @anapaularenault

Daniel, do 'BBB' 12

Ele foi acusado de abusar sexualmente de Monique Amin, que estava desacordada.