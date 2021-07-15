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Polêmica

Hailey Bieber se pronuncia e nega suposta briga com Justin

"Qualquer história que está circulando por aí é falsa", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jul 2021 às 16:14

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 16:14

O cantor Justin Bieber e sua esposa Hailey Baldwin
O cantor Justin Bieber e sua esposa Hailey Baldwin Crédito: Reuters/Folhapress
A modelo Hailey Bieber, 24, foi aos Stories para se pronunciar sobre um vídeo que viralizou na Internet de um suposto flagrante de seu marido, Justin Bieber, 27, gritando com ela no saguão de um hotel em Las Vegas, nos Estados Unidos.
As imagens deixaram fãs e seguidores com opiniões divididas. Enquanto alguns acharam que o cantor brigava com sua esposa, fãs que afirmaram estar presentes no local disseram que ele estava apenas conversando de uma forma entusiasmada.
Nesta quarta-feira (14) a modelo escreveu: "Lembrando o quão incrível foi o último final de semana. Tive um ótimo momento cercada de muito amor", disse para esclarecer a situação. "Qualquer outra história que está circulando por aí é para lá de falsa. Não se alimentem de m. negativas, galera", terminou.
Nas respostas do vídeo, internautas comentaram sobre o suposto desentendimento. "Eles estavam brigando?", questionou uma. "Porque postar isso? Já viralizou no TikTok e as pessoas acham que ele está gritando com Hailey", apontou um segundo. "Eles estavam super felizes e falando sobre o show", explicou outro.
Recentemente o cantor publicou fotos em que aparecia de cabelo raspado. Em abril, o artista gerou polêmica após ter feito dreadlocks, na ocasião internautas apontaram que o novo visual era uma apropriação cultural, pois dreads são identificados com a cultura negra.

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"Feliz domingo", escreveu o cantor na legenda da publicação, onde sua esposa também aparece. "Ei, eu te amo muito e só quero o melhor para você, então vou pedir que, por favor, deixe os dreads. Não dá para te defender", escreveu uma fã de Bieber, na época da polêmica, no Twitter.
Internautas também lembraram que Bieber já adotou o penteado em 2016, quando também foi alvo de críticas. "Justin Bieber com dreads de novo... Senhor, por favor, aprenda. Tire essas coisas", afirmou outra internauta nas redes sociais.

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