Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nas redes sociais

Hailey Bieber, esposa de Justin, desabafa sobre ansiedade

"Estava muito, muito mal. Não conseguia dormir", disse a esposa de Justin Bieber

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 16:55

Publicado em 

24 abr 2019 às 16:55
Justin Bieber e a esposa, Hailey Baldwin Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber
Hailey Bieber acumula quase 20 milhões de seguidores no Instagram e assina contratos gigantescos com grifes de sucesso. Porém, por trás da fama, a modelo enfrenta momentos delicados. Em entrevista à revista Glamour americana, Hailey revelou como lidou com os difíceis sintomas da ansiedade em meio à vida e rotina de uma artista.
"Eu li um livro há um ano e meio quando estava sofrendo muito com a ansiedade - estava muito, muito mal. Não conseguia dormir. Estava passando por isso e li um livro chamado Mindsight. Foi escrito por um médico chamado Daniel Siegel, e ele ensina esse tipo de meditação", explicou a modelo.
Em seguida, ela esclareceu que a prática não tem relação alguma com qualquer tipo de religião. "É sobre saber que você não precisa ser controlado por seus pensamentos, você pode assumir o controle." Além da meditação, Hailey destaca a importância da terapia e da fé como instrumentos de cura.
A modelo acredita que, por muito tempo, houve um estigma acerca do assunto, principalmente no mundo dos artistas. "As pessoas olham para celebridades que são famosas ou bem-sucedidas e acham que elas têm tudo certo. Tipo, elas têm uma carreira insana, ou fazem muito dinheiro, portanto deveriam ser felizes. Mas isso é meio que o oposto. As pessoas me perguntavam: 'Como você está?', e eu respondia: 'Tudo bem, estou bem'. Mas, na verdade, eu estava chorando no meu quarto de hotel a noite inteira", desabafou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados