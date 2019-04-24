Hailey Bieber, esposa de Justin, desabafa sobre ansiedade

Justin Bieber e a esposa, Hailey Baldwin Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber

Hailey Bieber acumula quase 20 milhões de seguidores no Instagram e assina contratos gigantescos com grifes de sucesso. Porém, por trás da fama, a modelo enfrenta momentos delicados. Em entrevista à revista Glamour americana, Hailey revelou como lidou com os difíceis sintomas da ansiedade em meio à vida e rotina de uma artista. acumula quase 20 milhões de seguidores no Instagram e assina contratos gigantescos com grifes de sucesso. Porém, por trás da fama, a modelo enfrenta momentos delicados. Em entrevista à revista Glamour americana, Hailey revelou como lidou com os difíceisem meio à vida e rotina de uma artista.

"Eu li um livro há um ano e meio quando estava sofrendo muito com a ansiedade - estava muito, muito mal. Não conseguia dormir. Estava passando por isso e li um livro chamado Mindsight. Foi escrito por um médico chamado Daniel Siegel, e ele ensina esse tipo de meditação", explicou a modelo.

Em seguida, ela esclareceu que a prática não tem relação alguma com qualquer tipo de religião. "É sobre saber que você não precisa ser controlado por seus pensamentos, você pode assumir o controle." Além da meditação, Hailey destaca a importância da terapia e da fé como instrumentos de cura.