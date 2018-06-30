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Casamento

Há quase 10 anos namorando, Luan Santana diz que é cedo para casar

Luan Santana diz que é cedo para pensar em casamento com Jade Magalhães: 'Ela tem que ser independente antes'

Publicado em 30 de Junho de 2018 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2018 às 19:26
Luan Santana e Jade Magalhães Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Luan Santana está junto de Jade Magalhães há quase dez anos, mas o cantor diz que ainda é cedo para pensar em subir no altar. Os dois namoram a distância, já que ele mora em São Paulo e ela, no Paraná. Os dois se encontram quando Jade tem brechas na vida universitária e quando Luan não tem que fazer show.
"Ela vem para a minha casa, fica nos dias em que não vai ter aula na faculdade, e segunda-feira volta para o Paraná. A gente tenta se ver toda semana ", explica o artista, que reforça que a falta de encontros com a moça de 25 anos não abre brechas para ciúme.
De acordo com o jornal Extra, a base do namoro de Luan com a estudante de Moda foi construída há tempos. Os dois se conheceram ainda na época de colégio e, entre idas e voltas, já contam dez anos de relacionamento. Mesmo assim, para o ator, ainda é cedo para falar em casamento: "Eu digo que ela tem que focar na faculdade agora. A mulher vive um tempo muito importante na história da humanidade. Antes de a gente se casar, é imprescindível ser independente. Primeiro, o que tem que acontecer é isso. Eu já sou independente, com a graça de Deus. Ela quer abrir uma marca, e acho que tem que investir nisso mesmo. Ajudarei do jeito que for. Quando os dois estiverem com uma independência legal, aí a gente se junta", conta.

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