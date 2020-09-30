Famosos

Gwyneth Paltrow aparece nua em foto para comemorar seus 48 anos

Atriz recebeu elogios do marido, Brad Falchuk, e um grito da filha Apple

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 14:24

Redação de A Gazeta

Gwyneth Paltrow nua em foto publicada no Instagram Crédito: Instagram/@gwynethpaltrow
Gwyneth Paltrow completou 48 anos no último dia 27, mas quem ganhou o presente foram os fãs. A atriz mostrou que continua plena ao publicar uma foto em que aparece completamente nua no que parece ser o quintal da casa dela.
"Usando nada além do meu traje de nascimento hoje", escreveu na legenda. "Muito obrigado a todos pelos votos de aniversário e obrigado à nova manteiga corporal insanamente incrível de Goop [marca da própria atriz] por me fazer pensar que ainda posso tirar a roupa."

O marido da atriz, Brad Falchuk, com quem é casada há dois anos, fez questão de elogiar. "Essa pessoa f... faz 48 anos hoje. Ela faz pizza do nada, nunca se atrasa para happy hour, faz com que a beleza pareça fácil e nunca perde a chance de colocar um idiota no seu devido lugar", afirmou.
Já a filha da atriz, Apple, 16, pareceu um pouco envergonhada e escreveu com letras maiúsculas (o que na linguagem da internet corresponde a gritar): "MÃE".

