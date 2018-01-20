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Cegonha

Gusttavo Lima será pai novamente

Cantor e a esposa publicaram a notícia em suas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 19:09

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 19:09

Gusttavo Lima será papai novamente. O sertanejo anunciou neste sábado que ele e a modelo Andressa Suita esperam o segundo filho. A gravidez chega quase sete meses após o nascimento de Gabriel, primogênito do casal.
"E o meu segundo MAIOR presente!?!!!! GRÁVIDOS NOVAMENTEEEEE!!!! SIMMMMM, vou ser papai mais uma vez!!!! Obrigado por estar me fazendo o homem mais feliz desse mundo!!!! Parabéns pelo seu dia, e que eu possa te fazer feliz cada dia mais!!! Te amooooo vida", escreveu o artista, no Instagram.
A modelo também usou a rede social para revelar, no dia do seu aniversário, que a família agora é composta por quatro membros.
"Não somos mais 3, agora somos 4... Simmmm GRÁVIDOSSSS!!!! O coração transborda novamente de alegria à espera de mais um bebê! Meu maior presente no dia de hoje, será com certeza meu melhor aniversário!!!", empolgou-se Andressa.

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