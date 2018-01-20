Gusttavo Lima será pai novamente

Gusttavo Lima será papai novamente. O sertanejo anunciou neste sábado que ele e a modelo Andressa Suita esperam o segundo filho. A gravidez chega quase sete meses após o nascimento de Gabriel, primogênito do casal.

"E o meu segundo MAIOR presente!?!!!! GRÁVIDOS NOVAMENTEEEEE!!!! SIMMMMM, vou ser papai mais uma vez!!!! Obrigado por estar me fazendo o homem mais feliz desse mundo!!!! Parabéns pelo seu dia, e que eu possa te fazer feliz cada dia mais!!! Te amooooo vida", escreveu o artista, no Instagram.

A modelo também usou a rede social para revelar, no dia do seu aniversário, que a família agora é composta por quatro membros.