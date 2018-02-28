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Gusttavo Lima é indiciado por aumentar represa de fazenda sem licença

Assessoria nega indiciamento e diz que documentação necessária já foi entregue
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 18:39

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 18:39

Gusttavo Lima quer aumentar represa de propriedade Crédito: Instagram/Gusttavo Lima
Parece que não é só Luciano Huck o famoso que já teve problemas com órgãos fiscalizadores do meio ambiente. A bola da vez é Gusttavo Lima, que segundo o G1, foi indiciado pela Polícia Civil por crime ambiental.
Segundo o delegado Luziano de Carvalho, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), o artista aumentou a represa de uma fazenda que possui em Bela Vista de Goiás, Região Metropolitana de Goiânia, sem possuir licença para a obra. Além de Gusttavo, também foram indiciados o administrador Jorge Pedro Kunzler, a esposa dele, a arquiteta Alessandra Jardim Lobo, e o biólogo Luciano Lozi.
O delegado disse ao G1 que a represa já possui três hectares de tamanho e o intuito era chegar a quatro hectares. Porém, o trabalho estava sendo realizado sem a devida autorização a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima).
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Carvalho afirmou que na fazenda há criação de gado, mas que a represa estava sendo ampliada por motivo de lazer. Gusttavo e os demais indiciados responderão pelo crime de construção ou ampliação de obras potencialmente poluidoras sem autorização dos órgãos competentes. A pena em caso de condenação varia de um a seis meses ou multa.
Em nota enviada ao G1, a assessoria de imprensa do cantor negou que ele tenha sido indiciado, que toda documentação necessária já foi entregue à polícia e que as obras estão paralisadas até que "tudo seja devidamente esclarecido".

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