Gusttavo Lima é indiciado por aumentar represa de fazenda sem licença

Gusttavo Lima quer aumentar represa de propriedade Crédito: Instagram/Gusttavo Lima

Parece que não é só Luciano Huck o famoso que já teve problemas com órgãos fiscalizadores do meio ambiente. A bola da vez é Gusttavo Lima, que segundo o G1, foi indiciado pela Polícia Civil por crime ambiental.

Segundo o delegado Luziano de Carvalho, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), o artista aumentou a represa de uma fazenda que possui em Bela Vista de Goiás, Região Metropolitana de Goiânia, sem possuir licença para a obra. Além de Gusttavo, também foram indiciados o administrador Jorge Pedro Kunzler, a esposa dele, a arquiteta Alessandra Jardim Lobo, e o biólogo Luciano Lozi.

O delegado disse ao G1 que a represa já possui três hectares de tamanho e o intuito era chegar a quatro hectares. Porém, o trabalho estava sendo realizado sem a devida autorização a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima).

Carvalho afirmou que na fazenda há criação de gado, mas que a represa estava sendo ampliada por motivo de lazer. Gusttavo e os demais indiciados responderão pelo crime de construção ou ampliação de obras potencialmente poluidoras sem autorização dos órgãos competentes. A pena em caso de condenação varia de um a seis meses ou multa.