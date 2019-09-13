Guilherme Leicam e Malvino Salvador querem beijo gay na novela

Agno (Malvino Salvador) é consolado por Leandro (Guilherme Leicam) em "A Dona do Pedaço", novela da Globo Crédito: Globo/Paulo Belote

Agno (Malvino Salvador) e Leandro (Guilherme Leicam) deve esquentar nos próximos capítulos de "A Dona do Pedaço" ( O clima entre os personagens) e) deve esquentar nos próximos capítulos de Globo ). Até então, é Leandro quem está todo apaixonado pelo empresário, mas em breve será Agno quem começará uma aproximação mais forte.

E, se depender da vontade de ambos os atores, o tão aguardado beijo gay deverá sair. "O Walcyr [Carrasco, autor] já me perguntou se teria problema um beijo entre nós e eu falei: 'de forma alguma'. Eu iria adorar se rolasse", conta Leicam, 29. Ele revela que Malvino também está nessa mesma expectativa e que há até uma piada interna com relação a essa possibilidade.

"Quando cheguei nas gravações, não conhecia o Malvino ainda. Só que, quando ele me via, ele falava: 'vou te pegar, hein'. E eu respondia: 'eu acho que eu vou te pegar primeiro'. A gente se diverte nos bastidores", conta ele, que entrou na novela já em andamento para ser um matador de aluguel. Na trama, Leandro virou faxineiro da academia que Agno frequenta e já se declarou a ele.

matador gay na TV. Ninguém da família dele sabe e ele mesmo se surpreende. Fico feliz em ver o Leandro se descobrindo e não se reprimindo. Merece essa chance", aponta. Leicam brinca que o apoio para o beijo gay também vem de casa. "Minhas irmãs sugeriram para que na hora de ensaiar elas me ajudassem", diverte-se, comemorando o crescimento do personagem. "O Leandro não é clichê, nunca havia visto um. Ninguém da família dele sabe e ele mesmo se surpreende. Fico feliz em ver o Leandro se descobrindo e não se reprimindo. Merece essa chance", aponta.

Para dar vida da melhor maneira ao papel, Leicam conta que foi estudar. A ideia dele foi sempre respeitar os homossexuais e não transformar Leandro em um personagem caricato. "Tenho muitos amigos gays que me contam como é. Mas fui buscar informações, pois na hora de dar o discurso tem que representar. Existe amor puro entre os personagens. Vamos ver se o Agno vai se tocar."

O ator conta que, no início da novela, ele preparava um matador de aluguel bem rústico. Tanto que deixou o cabelo e a barba crescerem e engordou oito quilos para se "enfeiar". Leicam queria ficar irreconhecível. Mas tudo mudou no dia da festa de lançamento da trama.