Gretchen sai em defesa do filho após vereador o chamar de 'a Thammy'

Gretchen com o filho, Thammy Miranda Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Gretchen, 59, usou seu Instagram na tarde desta quinta-feira (21) para defender seu filho, Thammy Miranda (PP), que foi chamado de "a Thammy", no gênero feminino, pelo vereador Camilo Cristófaro (PSB), no plenário da Câmara dos Vereadores de São Paulo.

A cantora afirmou na legenda da publicação que o vereador, que estava com seu mandato cassado até a noite de quarta (20), "humilhou e desrespeitou" o ator, que é transexual e até então assumiria o cargo de Cristófaro como suplente.

"Você foi humilhado e desrespeitado por aquele político Camilo Cristófaro que na loucura de não querer sair do poder, não quis respeitar sua condição se referindo a você no feminino", escreveu a cantora, que afirmou estar ao lado de Thammy em toda e qualquer situação.

"Não importa, FILHO. A vida dá muitas voltas. Não estou falando de cargos. Estou falando de respeito. Você está sentindo na pele o preconceito e a discriminação. E você fará pelos que precisam. Estou aqui sempre, como você sabe", completou.

A cantora, ainda, mandou um recado ao vereador Camilo Cristófaro para que respeite seu filho. "E você, vereador Camilo, saiba bem que o Thammy Miranda tem mãe e tem família, por isso, respeito é a palavra da vez. Está dito", afirmou ainda em suas redes sociais.

Nesta quarta-feira, a Câmara de São Paulo cumpriu decisão da Justiça Eleitoral e determinou a cassação do mandato do vereador Camilo Cristófaro (PSB), que, de acordo com o Ministério Público Eleitoral, teria usado recursos de origem ilícita em sua campanha.

Com isso, Thammy Miranda assumiria o posto, por ser seu suplente. No entanto, na quarta à noite, Cristófaro obteve uma liminar (decisão provisória) do ministro Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que assegurava a manutenção dele no cargo, e, com isso, permanece no cargo.