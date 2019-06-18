Gretchen revela que fez nova cirurgia plástica: "Lipoaspiração"

Crédito: TV Globo/Reprodução

Gretchen voltou à mesa de cirurgia há quase um mês para se submeter a uma nova lipoaspiração na barriga e costas. O que é mais uma plástica para quem já gastou mais de R$ 500 mil ao longo da carreira em procedimentos, não é mesmo?voltou à mesa de cirurgia há quase um mês para se submeter a uma novana barriga e costas.

A Rainha do Rebolado completou 60 anos no último dia 29 e não abre mão de estar sempre em sua melhor forma.

Desta vez, a revelação da artista foi feita pelo seu canal no YouTube. "Ainda está um pouco dolorida a barriga. Operei, fiz uma lipo de autodefinição na barriga e nas costas. Ainda estou me recuperando, tem três semanas que eu fiz. Devo ficar completamente liberada a partir do dia 29, que é quando eu faço um mês de cirurgia".

MEIO MILHÃO EM PLÁSTICAS

biografia, Gretchen detalhou que já havia gasto algo em torno de R$ 500 mil em Em 2015, quando lançou sua, Gretchen detalhou que já havia gasto algo em torno de R$ 500 mil em cirurgias plásticas ao longo da carreira.

"Acredito já ter gasto mais de R$ 500 mil em plásticas”, disse ela, admitindo que tinha, até aquela época, trocado três vezes as próteses de silicone, retirado o excesso de pele nos braços e recorrido a uma abdominoplastia depois que teve filhos gêmeos, segundo informações da revista Caras.

“Quantas lipos, intervenções, procedimentos e cirurgias fiz? Minha contagem é simples: todas as vezes que achei necessário. Quanto ao bumbum, este jamais foi operado. O que o segurou foi a malhação e o pilates”, declarou.