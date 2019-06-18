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Ainda está dolorida

Gretchen revela que fez nova cirurgia plástica: "Lipoaspiração"

Em 2015, artista revelou que já tinha desembolsado R$ 500 mil em plásticas ao longo da carreira

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 23:07

Publicado em 

17 jun 2019 às 23:07
Crédito: TV Globo/Reprodução
O que é mais uma plástica para quem já gastou mais de R$ 500 mil ao longo da carreira em procedimentos, não é mesmo? Gretchen voltou à mesa de cirurgia há quase um mês para se submeter a uma nova lipoaspiração na barriga e costas. 
> Gretchen fala da mãe, que mora no ES: "Dona do pedaço da família"
A Rainha do Rebolado completou 60 anos no último dia 29 e não abre mão de estar sempre em sua melhor forma. 
Desta vez, a revelação da artista foi feita pelo seu canal no YouTube. "Ainda está um pouco dolorida a barriga. Operei, fiz uma lipo de autodefinição na barriga e nas costas. Ainda estou me recuperando, tem três semanas que eu fiz. Devo ficar completamente liberada a partir do dia 29, que é quando eu faço um mês de cirurgia". 
MEIO MILHÃO EM PLÁSTICAS
Em 2015, quando lançou sua biografia, Gretchen detalhou que já havia gasto algo em torno de R$ 500 mil em cirurgias plásticas ao longo da carreira. 
> Vestido de Gretchen vira piada na web: "Djalma Noivas"
"Acredito já ter gasto mais de R$ 500 mil em plásticas”, disse ela, admitindo que tinha, até aquela época, trocado três vezes as próteses de silicone, retirado o excesso de pele nos braços e recorrido a uma abdominoplastia depois que teve filhos gêmeos, segundo informações da revista Caras. 
“Quantas lipos, intervenções, procedimentos e cirurgias fiz? Minha contagem é simples: todas as vezes que achei necessário. Quanto ao bumbum, este jamais foi operado. O que o segurou foi a malhação e o pilates”, declarou.
No início deste mês a cantora já havia ido à internet para falar de procedimentos e chocou os fãs ao revelar algumas cirurgias. "Tudo tem seu tempo na vida. E quando estamos fazendo um procedimento estético, temos que ter paciência e esperar os resultados no momento certo. Retirei o pmma (polimetilmetacrilato, substância para preenchimento de tecidos), fiz a labioplastia e agora sim chegamos quase na reta final", disse Gretchen, que se submeteu também a uma harmonização facial e colocou lente de contato nos dentes. 

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