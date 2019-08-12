Gretchen manda indireta para Piovani em foto de Anitta: "Raiva"

Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen

Anitta, 26, para o aniversário de 31 anos de Pedro Scooby continua dando o que falar. Dessa vez, A homenagem de, 26, para o aniversário de 31 anos decontinua dando o que falar. Dessa vez, Gretchen , 60, reforçou a indireta mandada para Piovani , 42, nos comentários da publicação de aniversário: "Quem manda na minha opinião sou eu", afirmou a eterna rainha do bumbum.

Gretchen havia comentado a publicação de Anitta neste sábado (10), e polemizou ao mencionar indiretamente a ex-muher do surfista. "Parabéns, amiga. Seja feliz. E nem se incomode com certas pessoas mortas de raiva porque perderam o Pedro. Te amo, seja feliz. Você e ele merecem", escreveu.

Neste domingo (11), a cantora usou novamente sua conta do Instagram para esclarecer o que pensa sobre a história. "Eu também já tive ex, e nem por isso fico preocupada se tem mulher saindo com ele, beijando, ficando, casando com ele. Não está me interessando. E o que penso a respeito do romance da Anitta com o Pedro é que eles têm mais que serem felizes, até porque a Anitta nunca pegou a rede social dela para falar de ninguém, nem de Luana, nem de Maria, nem de Joaquina", defendeu Gretchen.

Para ela, Piovani esta "excedendo seu limite de ex": "Ex tem que ficar na sua e viver sua vida com um novo cara ou sozinha", disse.

Antônia Fontenelle, 46, também entrou na polêmica. A celebridade declarou em seu Instagram: "Fico pra morrer quando vejo uma mulher fazendo isso com outra, ainda mais se tratando da Gretchen. Uma mulher que a vida toda foi traída e carregou seus filhos nas costas sozinha, espero que ela reveja esse comentário e entenda que errou". , 46, também entrou na polêmica. A celebridade declarou em seu Instagram: "Fico pra morrer quando vejo uma mulher fazendo isso com outra, ainda mais se tratando da Gretchen. Uma mulher que a vida toda foie carregou seus filhos nas costas sozinha, espero que ela reveja esse comentário e entenda que errou".

Ela ainda completou, dizendo que "Essa não é a Maria Odete que pretendo relatar no cinema, fiquei triste com isso".

Em seguida, Thammy Miranda saiu em defesa da mãe, afirmando que Fontenelle não precisava tornar sua opinião pública, já que bastava conversar de forma privada.

"Você sabe o quanto amo você e admiro, porém você mexeu no meu ponto fraco! Fraquíssimo, por sinal. A mulher que você quer relatar no filme, então, realmente não é minha mãe! Uma mulher forte, dona de si, nunca pediu pensão (mesmo tendo total direito, pois não fez filho sozinha no mundo) e tem sim a opinião dela e é muito forte por sinal."

"Acho que você, como amiga da nossa família, tem total liberdade de mandar um whats pra ela dizendo o que você acha ou não! Assim como você mandou pra mim, mas você mandou pra pessoa errada! Era pra ela que você deveria ter mandado caso quisesse de fato dar a sua opinião e não causar polêmica!", escreveu na rede social.