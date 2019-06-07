Home
Gretchen fará triângulo amoroso em "A Dona do Pedaço", diz colunista

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, será "namorada" de Eusébio na trama da Globo