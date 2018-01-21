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Família

Gretchen fala sobre Thammy: 'Não é um órgão sexual que faz um homem'

Gretchen admitiu que foi difícil no começo; Thammy já chegou a pedir desculpas à mãe por ser transexual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2018 às 19:41

Publicado em 21 de Janeiro de 2018 às 19:41

Gretchen com o filho, Thammy Miranda Crédito: Reprodução/Instagram
A dançarina Gretchen foi uma das convidadas do programa "Altas Horas", da Rede Globo, neste sábado (20) e falou sobre a relação com seu filho transexual, Thammy.
O assunto surgiu quando Ana Marques, que estava na plateia, contou que também é mãe de uma transexual e perguntou com quantos anos Thammy assumiu sua transexualidade e como foi a reação da família.
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"Ela nunca me contou. Quando eu descobri, ela tinha 15 anos. Vi o telefone dela cheio de mensagens, a gente que é mãe sempre desconfia, mas ela mesmo rejeitava tudo isso", disse a rainha do rebolado.
Gretchen admitiu que foi difícil no começo, Thammy chegou a pedir desculpas à mãe por ser transexual. No entanto, o amor maternal fez Gretchen superar essa fase. "Quando você se lembra que é o bebê que você gerou, não importa se é menino ou menina, é o seu filho", afirmou.
A artista foi além e rebateu as críticas que são feitas em relação à Thammy. "Fazem brincadeiras ridículas com ele na internet sobre ter o pênis ou não. Não é isso que faz um homem, ele tem que ser digno, verdadeiro e honesto."
Gretchen também afirmou que "quem é mãe de verdade ama o filho como ele é" e contou que a relação de sua família com Thammy será tema de um reality show.

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