Gregório Duvivier mostra filha brincando com bonequinho de 'Lula'

O ator Gregório Duvivier publicou uma foto da filha, Marieta, com boneco de Lula, em uma rede social Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Gregório Duvivier publicou uma foto da filha, Marieta, que vem dividindo opiniões em seu Instagram.

Sem mostrar o rosto da criança, nascida em janeiro, Gregório fotografou a pequena brincando com um bonequinho feito de crochê. O brinquedo de pano conta com uma 'barba' semelhenate à do ex-presidente Lula, 'vestido' com terno e uma gravata vermelha.

Na legenda, Gregório escreveu "Livre!", em alusão à prisão do ex-presidente, e comentou que o presente foi dado por Carol Pires, redatora do programa Greg News. Em outra foto, publicada por ela, o próprio ator também aparece segurando o boneco.

Nos comentários da publicação, Duvivier tem recebido diversas críticas pelo fato de ter entregue o boneco ao bebê, assim como alguns elogios feitos por fãs.