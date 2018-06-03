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Gregório Duvivier mostra filha brincando com bonequinho de 'Lula'

Sem mostrar o rosto da criança, nascida em janeiro, Gregório fotografou a pequena brincando com um bonequinho feito de crochê. Na legenda, ele escreveu: 'Livre'

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 22:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 22:59
O ator Gregório Duvivier publicou uma foto da filha, Marieta, com boneco de Lula, em uma rede social Crédito: Reprodução/Instagram
O ator Gregório Duvivier publicou uma foto da filha, Marieta, que vem dividindo opiniões em seu Instagram.
Sem mostrar o rosto da criança, nascida em janeiro, Gregório fotografou a pequena brincando com um bonequinho feito de crochê. O brinquedo de pano conta com uma 'barba' semelhenate à do ex-presidente Lula, 'vestido' com terno e uma gravata vermelha.
Na legenda, Gregório escreveu "Livre!", em alusão à prisão do ex-presidente, e comentou que o presente foi dado por Carol Pires, redatora do programa Greg News. Em outra foto, publicada por ela, o próprio ator também aparece segurando o boneco.
Nos comentários da publicação, Duvivier tem recebido diversas críticas pelo fato de ter entregue o boneco ao bebê, assim como alguns elogios feitos por fãs.
"Que horror, envolver criança com política. É rir pra não chorar, que presente de mal gosto", comentou usuária chamada Jéssica. "Ai meu Deus, quero muito um desses!", escreveu outra, identificada como Luciana.

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