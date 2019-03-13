Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ZOEIRA

Grávida, Tatá Werneck faz ultrassom e brinca: 'o bebê já está falando'

Ele perguntou que horas é o almoço, disse a apresentadora sobre o exame

Publicado em 13 de Março de 2019 às 17:08

Publicado em 

13 mar 2019 às 17:08
A apresentadora do "Lady Night", Tatá Werneck Crédito: Gianne Carvalho/Multishow
Tatá Werneck afirmou em seus stories do Instagram na manhã desta quarta-feira, 13, que estava voltando do exame de ultrassom ao lado de seu noivo Rafael Vitti. O casal anunciou a gravidez no começo deste mês.
"Hoje, eu e o Felipe Dylon [brincadeira em referência à semelhança entre Vitti e o cantor] fomos ao ultra. O bebê está ótimo e se desenvolvendo super bem", disse. "Ele já está até falando e perguntou que horas é o almoço", brincou.
Na terça-feira, 12, a humorista usou a rede social para elogiar o empenho de seu parceiro em agradá-la durante a gestação. "Ontem, tive desejo de comer uma parada e ele saiu e foi longe do nada comprar. Amarra meu cabelo quando eu passo mal, conversa com a minha barriga e ainda fala que eu estou linda quando estou parecendo alguém que acabou de tomar uma panelada na cara", escreveu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gravidez rafael vitti
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012
Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados