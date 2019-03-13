Grávida, Tatá Werneck faz ultrassom e brinca: 'o bebê já está falando'

A apresentadora do "Lady Night", Tatá Werneck Crédito: Gianne Carvalho/Multishow

Tatá Werneck afirmou em seus stories do Instagram na manhã desta quarta-feira, 13, que estava voltando do exame de ultrassom ao lado de seu noivo Rafael Vitti. O casal anunciou a gravidez no começo deste mês.

"Hoje, eu e o Felipe Dylon [brincadeira em referência à semelhança entre Vitti e o cantor] fomos ao ultra. O bebê está ótimo e se desenvolvendo super bem", disse. "Ele já está até falando e perguntou que horas é o almoço", brincou.