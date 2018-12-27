Gracyanne Barbosa vai parar em hospital após complicação em prótese

Gracyanne Barbosa passou a antevéspera do Natal deste ano no Hospital São Camilo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A musa estava com um inchaço em um dos seios e precisou ser submetida a uma tomografia para identificar o que estava acontecendo. A esposa de Belo tem prótese mamária e a suspeita era de que algo tivesse dado errado após movimentos bruscos em uma aula de pole dance.

Segundo o colunista Leo Dias, Gracyanne alertou que não se trata de algo grave: "Está inflamado em volta da prótese, mas ninguém sabe dizer o motivo. Acredito que seja por causa do pole dance, mas não tenho certeza. Estava inchado e um pouco dolorido, mas já melhorou. Eu tive isso quando bati com a prótese uma vez. Por isso eu acho que é por conta do Pole Dance, porque eu fiz um movimento lá que apertou meu peito. Dois dias depois começou a inchar".