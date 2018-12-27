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Silicone nos seios

Gracyanne Barbosa vai parar em hospital após complicação em prótese

Musa passou por exames que diagnosticaram uma inflação em volta de uma das próteses de silicone que tem nos seios

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 12:52
Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial
Gracyanne Barbosa passou a antevéspera do Natal deste ano no Hospital São Camilo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A musa estava com um inchaço em um dos seios e precisou ser submetida a uma tomografia para identificar o que estava acontecendo. A esposa de Belo tem prótese mamária e a suspeita era de que algo tivesse dado errado após movimentos bruscos em uma aula de pole dance. 
Gracyanne Barbosa em aula de pole dance Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial
Segundo o colunista Leo Dias, Gracyanne alertou que não se trata de algo grave: "Está inflamado em volta da prótese, mas ninguém sabe dizer o motivo. Acredito que seja por causa do pole dance, mas não tenho certeza. Estava inchado e um pouco dolorido, mas já melhorou. Eu tive isso quando bati com a prótese uma vez. Por isso eu acho que é por conta do Pole Dance, porque eu fiz um movimento lá que apertou meu peito. Dois dias depois começou a inchar". 
De acordo com Leo Dias, a inflamação não atingiu a prótese e Gracyanne está se tratando com antibióticos.

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