Home
>
Famosos
>
Graciele Lacerda: "Administro vida e empresa de Zezé Di Camargo"

Graciele Lacerda: "Administro vida e empresa de Zezé Di Camargo"

Capixaba revela que também cuida das empresas que o cantor tem em sociedade até com Zilu Camargo

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 12:07

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, abriu o jogo sobre os bens do cantor. Ela deixou claro, em entrevista ao jornal Extra, que é ela quem cuida dos bens dos dois e, até, das empresas que o sertanejo mantém em sociedade com a ex, Zilu Camargo

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> Justiça: Rede TV vai indenizar Zezé Di Camargo e Zilu em R$ 406 mil

A capixaba destacou, durante a entrevista, que teve que abrir uma empresa própria depois do boom que teve ao surgir ao lado do bonitão e completa que atualmente é difícil ela visitar sua cidade natal, Vitória, no Espírito Santo

> Graciele congela óvulos para engravidar de Zezé: "Acasalamento"

"Desde que eu vim morar em São Paulo, não consigo muito ir a Vitória (no Espírito Santo, sua terra natal). Hoje tenho minha casa, meu trabalho e casa para cuidar. Marido, viagens, contas... Eu administro, para quem não sabe, a minha vida, a empresa do Zezé, a vida do Zezé, a minha empresa, que hoje eu tive que abrir uma empresa por conta do meu trabalho.", disse à reportagem. 

Zezé possui quatro empresas, entre uma construtora e uma de agropecuária, que somadas têm mais de R$ 57 milhões em capital social.

Graciele e o cantor devem selar casamento em fevereiro de 2020. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Capixaba empresas vitória zezé di camargo zilu camargo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais