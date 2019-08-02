Graciele Lacerda: "Administro vida e empresa de Zezé Di Camargo"

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 12:07
- Atualizado há 6 anos
A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, abriu o jogo sobre os bens do cantor. Ela deixou claro, em entrevista ao jornal Extra, que é ela quem cuida dos bens dos dois e, até, das empresas que o sertanejo mantém em sociedade com a ex, Zilu Camargo.
A capixaba destacou, durante a entrevista, que teve que abrir uma empresa própria depois do boom que teve ao surgir ao lado do bonitão e completa que atualmente é difícil ela visitar sua cidade natal, Vitória, no Espírito Santo.
"Desde que eu vim morar em São Paulo, não consigo muito ir a Vitória (no Espírito Santo, sua terra natal). Hoje tenho minha casa, meu trabalho e casa para cuidar. Marido, viagens, contas... Eu administro, para quem não sabe, a minha vida, a empresa do Zezé, a vida do Zezé, a minha empresa, que hoje eu tive que abrir uma empresa por conta do meu trabalho.", disse à reportagem.
Zezé possui quatro empresas, entre uma construtora e uma de agropecuária, que somadas têm mais de R$ 57 milhões em capital social.
Graciele e o cantor devem selar casamento em fevereiro de 2020.
