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Glória Menezes volta a morar no Rio após morte de Tarcísio Meira

Ela estava isolada na fazenda da família em Porto Feliz, São Paulo

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 11:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 set 2021 às 11:38
Após a morte de Tarcísio Meira, Glória Menezes, 86, vai voltar a morar no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada na manhã deste sábado (4) por Mocita Fagundes, nora da atriz.
"Hoje entramos na etapa dois. Mudança de ares sempre é bacana. Nossa rainha está indo para sua casinha no Rio! Cercada de amor, perto do mar. O Rio é alegre, é solar e ela está tri bem fisicamente. Lá, faremos muita ginástica, boas caminhadas e pegaremos um solzinho na praia", escreveu Mocita no Instagram.
Por causa da pandemia, Glória e Tarcísio se isolaram na fazenda da família em Porto Feliz, interior de São Paulo. O casal recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 no início de agosto. Ambos foram internados no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Tarcísio morreu no dia 12 de agosto, vítima de complicações da doença.
Glória Menezes se recupera da Covid-19 em seu apartamento, em São Paulo
Glória Menezes se recupera da Covid-19 em seu apartamento, em São Paulo Crédito: Instagram/Reprodução @gloriamenezesoficial
Glória se recuperou e teve alta poucos dias depois. "Tchau, Sampa. Até breve! Alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço! Hoje 'minha casa' é itinerante. É nas minhas minifolgas do meu trabalho e onde a rainha estiver", afirmou Mocita na publicação.
A mulher de Tarcísio Filho comentou também que perdeu a mãe quando tinha 7 anos, e que foi adotada por Glória que a chama de "filha gaúcha". "O que ela e o Tarcisão fizeram pelo meu filho que enfrentou um grave problema de saúde -com um tratamento caríssimo (e eles mal nos conheciam)- me fez entender a extensão que o amor pode alcançar."
Anteriormente, Mocita já tinha dito que a família estava unida para tentar amenizar a dor de Glória pela perda do marido. "Por aqui, a família está unida, como uma engrenagem de amor. Cada um dá o melhor de si, num revezamento afetivo --com o único objetivo de amenizar a dor da nossa rainha".
Glória Menezes e Tarcísio Meira estavam juntos desde 1962. Em setembro de 2020, eles encerraram o contrato que tinham havia mais de 50 anos com a Globo.

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