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Viviane Araujo se casa com vestido modelo princesa bordado em cristais

Atriz e Guilherme Militão celebraram a união em festa luxuosa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 set 2021 às 09:59

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 09:59

Viviane Araujo, 46, e Guilherme Militão, 32, se casaram na noite desta sexta-feira (3) no espaço Lajedo, em Vargem Pequena, no Rio. A atriz usou um vestido de noiva assinado pelo estilista Lucas Anderi.
"Um clássico de gola alta e decote profundo com transparência. Uma verdadeira obra de arte saída de um conto de fadas", detalhou Anderi em suas redes sociais.
Ele completou que o vestido em modelo princesa foi confeccionado todo em renda em forma de folhas e bordado em canutilho e cristais. Em entrevista ao portal UOL, Anderi disse que se inspirou nas noivas árabes que usam saias extras volumosas. Ao todo, de acordo com ele, foram usados 40 mil cristais.
Viviane Araujo se casa com vestido do estilista Lucas Anderi
Viviane Araujo se casa com vestido do estilista Lucas Anderi Crédito: Instagram/@lucasanderi
Em suas redes, o estilista também afirmou que todos os convidados fizeram testes para detecção da Covid-19 antes da festa e que pontos de álcool gel e medição de temperatura foram espalhados no local da celebração. De acordo com o jornal Extra, 300 pessoas foram convidadas para o casamento, metade da capacidade do local.
A atriz entrou ao som da música "Ainda Bem", de Marisa Monte. Militão estava muito emocionado ao ler os votos de casamento. "Queria dizer que você está maravilhosa. Eu fiquei pensando na a melhor forma de contar como eu me apaixonei por você. Pensei, pensei, mas entendi que é impossível não me apaixonar por você", disse ele

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"Guilherme, eu vou começar com a primeira frase que eu postei na nossa primeira foto juntos: De repente você entrou na minha vida e eu sorri. E foi exatamente assim, você chegou e a minha vida se transformou. E hoje o motivo de toda a minha felicidade é você. Você é meu anjo", afirmou ela, também muito emocionada.
Viviane Araujo e Guilherme Militão já tinham se casado no civil em maio, em um cartório no Rio, com poucas pessoas presentes. O casal está junto desde o final de 2019.
Em janeiro, Viviane já tinha revelado que estava noiva e que iria se casar em breve. Na ocasião, ela revelou o desejo de ter um filho. "De um jeito ou de outro, saindo da minha barriga ou adotando, eu vou ser mãe", afirmou. Uma das musas do Carnaval no Rio e em São Paulo, ela também disse que sonha em desfilar grávida em uma escola de samba.

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