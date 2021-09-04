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Bruna Biancardi, affair de Neymar, já tem nomes para filhos: 'Meu sonho'

Jogador foi flagrado passeando de barca com influenciadora digital
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 set 2021 às 09:34

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 09:34

A influenciadora digital Bruna Biancardi, 27, apontada como affair do jogador Neymar, 29, respondeu aos seus seguidores nos stories do Instagram que tem vontade de ter filhos e já tem os nomes, na tarde desta sexta-feira (3).
"Sonha ter filhos?", perguntou um seguidor. "Quem me conhece sabe que esse é o meu maior sonho. Já tenho até os nomes, mas na hora certa", respondeu Biancardi .
A influenciadora tem sido comparada com a Bruna Marquezine, 25, ex-namorada do jogador. Ela foi confundida com a atriz durante um passeio de barco com o jogador, em Ibiza, na Espanha, no último fim de semana.
A modelo Bruna Biancardi é a suposta novo affair de Neymar
A modelo Bruna Biancardi é a suposta novo affair de Neymar Crédito: Reprodução / Instagram @brunabiancardi
A hashtag #Brumar (Bruna + Neymar) voltou a figurar entre as mais comentadas das redes sociais na última segunda-feira (2) devido a semelhança da influenciadora com a ex-namorada do jogador. Mas o jornal "O Dia" descobriu e revelou que a companhia do jogador no passeio de barco era Bruna Biancardi.
Além da influenciadora digital, participaram do passeio o filho do craque, David Lucca, a mãe do menino, Carol Dantas, e alguns dos "parças", como são conhecidos os amigos do jogador.
Nas imagens, é possível ver que Neymar e Biancardi estão bastante próximos. Eles se abraçaram e trocaram carinhos, o que foi suficiente para a moça ser apontada como novo "affair" do atleta. Ela, inclusive, já ganhou quase 50 mil seguidores nas redes sociais nas últimas horas.
Bruna e Neymar curtiram um tempo junto na Europa Crédito: Reprodução/ Instagram
A influenciadora digital tem algumas coisas em comum com a xará, além do fato de ter encantado o atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain. O tipo físico é muito parecido ao da atriz, o que não passou despercebido aos olhos dos internautas.
Alguns chegaram a chamá-la de "clone da Bruna Marquezine" ou de "impostora". "Eu jurando que o Neymar tava curtindo suas férias em Ibiza com Bruna Marquezine, mas ele tá com essa impostora aqui", brincou um. "Neymar não conseguiu reconquistar a Bruna Marquezine, então ele foi lá e arrumou um clone dela", comentou outro.

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Biancardi é figurinha fácil em festas promovidas por Neymar. Ela esteve, por exemplo, no Réveillon que o craque promoveu na virada de 2020 para 2021. Apesar de sempre curtirem publicações um do outro, nenhum dos dois publicou fotos deles juntos ou comentou o suposto "affair" até aqui.
A influenciadora é ex-namorada de Caique Gama, ex-integrante da Banda Fly. Os dois ficaram juntos por cinco anos.

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