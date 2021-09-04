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Caio Ribeiro revela que está em tratamento contra câncer: 'Estou forte'

Ex-jogador disse que doença tem 95% de chance de cura

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 09:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 set 2021 às 09:10
O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Caio Ribeiro, 46, da Rede Globo, revelou no Instagram que está com câncer, na noite desta sexta-feira (3). Em um vídeo, disse que descobriu a doença após o surgimento de um caroço no pescoço e que já iniciou tratamento.
Ribeiro explicou que foi diagnosticado com um câncer que se chama linfoma de Hodgkin. Este tipo de câncer atinge o sistema linfático, conjunto composto por órgãos e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade.
Caio Ribeiro, comentarista da Globo
Caio Ribeiro, comentarista da Globo Crédito: Reprodução/ Rede Globo
"A boa notícia é que ele tem 95% de cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão de quimioterapia, estou forte, com a cabeça boa, tenho certeza de que em mais 15 dias isso vai passar", disse.
O ex-jogador falou que decidiu tornar público o tratamento para tranquilizar as pessoas. Segundo ele, uma das consequências da quimioterapia é a queda de cabelo, o que já começou a acontecer.
"Pretendo continuar trabalhando, estou com energia, com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca no ar. Mas forte, porque tenho certeza de que a gente vai passar por tudo isso junto.

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