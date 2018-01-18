Globo divulga os participantes do BBB18

Os 16 participantes do Big Brother Brasil 18 (BBB 18) Crédito: Divulgação/Gshow

Faltam quatro dias para o início da décima oitava edição do Big Brother Brasil. Os nomes dos participantes começaram a ser divulgados nos intervalos do Video Show, desta quinta-feira (18), e continuam ao longo da programação da TV Globo. Conheça os nomes que apareceram até o momento.

Ana Paula

Solteira, a catarinense é bruxa e bastante ligada a signos, a ponto de perguntar para seu pretendente e, dependendo do resultado, se nega a ficar com ele. No caso, a morena não beija arianos e leoninos. Ser bruxa é como ser umbandista. A única diferença é que eu acredito nas deusas. Eu acredito na deusa Afrodite, no deus Posseidon. Em vez de acreditar em Jesus, estou acreditando nas deusas. Eu vou lá e acendo uma vela para Afrodite para pedir um grande amor, contou a estudante de jornalismo ao GShow.

Para completar, Ana Paula acredita que o pai é reptiliano - basicamente um extraterrestre. Ela aguarda seu próprio contato com os seres de outro mundo. Ana Paula é atriz, com registro desde os 14 anos, e chegou a morar um ano no Rio para estudar teatro e tentar carreira na TV. Segundo o Gshow, ela começou a estudar Jornalismo mas largou tudo para se formar comissária de bordo.

Breno

O rapaz é arquiteto e natural de Goiânia (GO). Com 29 anos, ele está solteiro há dois anos e é do tipo desapegado, que evita fazer planos para o futuro: Não penso no amanhã, nem no passado. Quero saber do agora, viver o momento, disse ao GShow. Mesmo sendo good vibes, ele confessa ser competitivo. Atualmente, ele é sócio do escritório de arquitetura onde iniciou sua carreira como estagiário. Entrei lá no terceiro período da faculdade. Comecei fazendo café, pegando água, limpando chão... Fui crescendo, me formei e entrei como sócio em 2016, diz o brother, que entrou na universidade aos 16 anos.

BBB18: Breno é arquiteto e natural de Goiás Crédito: Divulgação/GShow

Caruso

O publicitário paulista se considera um ogro. Também, alto, todo tatuado (são mais de 60 tatuagens pelo corpo), barbudo, careca e sério é fácil fazer a associação. Mas nos costumes ele está longe disso. Caruso faz o perfil consumista. Ele diz que já gastou muito dinheiro com roupas e acredita ter mais de 500 pares de sapato e mais de 100 bonés e toucas.

E mesmo com a cara amarrada, o rapaz é um amorzinho. Caçula de três irmãos, ele sempre foi paparicado. Basta alguns minutos de conversa para perceber que Caruso é divertido, vaidoso, família e mulherengo. Solteiro desde julho, o brother de 34 anos vive a fase dos contatinhos. "Gosto de morena, olho claro, cinturinha e bem feminina. Tem que ser decidida e que me coloque nos eixos", disse ao GShow.

O skatista também supersticioso. Ele sempre usa três anéis nos dedos da mão direita, que considera seus objetos da sorte.

BBB18: Caruso diz ser ogro, mas é um amorzinho Crédito: Divulgação/Gshow

Diego

O geek que adora criança e gesticular quando fala, além de fazer caras e bocas a cada foto, é o representante do Pará. Com 31 anos, o escritor é noivo de Zakiee, com quem namora há sete anos. "Ele tem perfil carismático e é tranquilo. Aceita as coisas com facilidade, não costuma reclamar", disse a namorada do participante ao GShow.

E os planos para o casamento estão bombando. O escritor quer entrar na igreja de forma triunfal: só depois que todos os convidados estiverem acomodados. Por que só a noiva tem a entrada? Todo mundo bate foto e olha para mim, disse ao portal da Globo. Para o futuro, ele ainda espera ter quatro filhos com a noiva.

Diego será o geek da casa Crédito: Divulgação/Gshow

Gleici

De origem muito humilde, a estudante de Psicologia é batalhadora. Mesmo com jeito sereno e voz calma, ela foi à luta e foi a única da família a concluir o Ensino Médio e chegar à faculdade. E a sister é persistente. "Para defender uma ideia, uso todos os argumentos, ninguém me vence. Eu sempre quero ganhar em uma discussão", assume ela, em entrevista ao GShow.

Morando em um bairro da periferia de Rio Branco, no Acre, Gleici divide com a mãe e o irmão mais velho uma pequena moradia. Tive muitos momentos difíceis na minha vida. Acho que a fase em que estava entrando na adolescência foi a mais traumática. Foi quando eu queria ter muito as coisas, mas não conseguia comprar. Foi também uma época em que vi meus irmãos irem por um caminho que não era legal. E eu que cuidava deles, então foi muito difícil, relembra ela, que dorme na sala, já que falta um quarto na sua casa.

Outras características que fazem a sister ter tudo para ganhar: ela odeia injustiça, tem voz de comando e é bastante responsável.

BBB 18: Gleici é batalhadora e bastante persistente Crédito: Divulgação/Gshow

Jéssica

A personal trainer diz que é fã do programa e chega como a possível Miss Simpatia da edição. Muito unida com a mãe, a loira é extrovertida e consegue levar bem uma conversa.

Separada há um ano, ela garante estar solteira - mesmo tendo começado a sair com uma pessoa no fim do ano passado. E não vai faltar fôlego para as festas da casa: "Eu danço mesmo. Faço aquela que é sexy, sem ser vulgar. Os homens até gostam do meu jeito de dançar", disse ao GShow.

BBB 18: Jéssica tem tudo para ser a baladeira da casa Crédito: Divulgação/Gshow

Jaqueline

Diretamente de Rondônia para a casa do BBB18, a biomédica de 23 anos se define como uma geminiana cheia de facetas. "Sou uma jovem cheia de sonhos, sou uma mãe babona e dedicada, mas também sou aquela baladeira lacradora que chama atenção de todo mundo", define-se, em entrevista ao GShow.

Participar do BBB é um sonho não só da loira, mas também de sua mãe, Dona Geni: Eu tinha a idade da Jaque quando o programa estreou, conta.

Para completar, a loira já se envolveu em polêmica. No melhor estilo Miss Universo 2016, Jaque também cometeu a gafe de coroar uma miss errada.Durante o Miss Rondônia Mundo 2016, a jovem coroou a candidata que, oficialmente, estava em segundo lugar: O papel que me entregaram estava em branco. Na hora do resultado, coloquei a coroa em quem eu achava que tinha vencido, explicou ao portal da Globo.

Solteira há quase um ano, a sister não descarta se envolver com outra pessoa na casa e revela seu tipo de homem ideal: Adoro os gordinhos.

BBB 18: Jaqueline é fã do programa e muito unida a mãe Crédito: Divulgação/Gshow





Kaysar

Kaysar é sírio e passou por situações bem difíceis: em 2011, viu a Guerra da Síria com seus próprios olhos e precisou dar adeus à sua família, sua casa em Alepo e tudo o que sabia do mundo até então. Seguindo seu caminho, tentou fazer uma vida na Ucrânia, mas a Guerra seguiu em sua vida e novamente deu adeus. "Uma época bem pesada, mas em que aprendi coisas importantes. Depois de lá, vi como transformar as coisas ruins em positivas, disse ao GShow.

Depois disso tudo, ele veio parar no Brasil, no Paraná para ser mais exato. Aqui, ele adotou o nome de César e foi recebido por Seu Nacib, primo de sua avó. Ele mora numa casa em cima da de Seu Nacib.

O reencontro com a família, inclusive, é o objetivo principal para o prêmio de 1,5 milhão do BBB18. Eles estão lá, debaixo das bombas, debaixo da guerra. Eu evito falar sobre esse assunto. Perdi muitos amigos, perdi uma namorada, meu tio, minha avó... Perdi muita coisa. Eu saí em 2011 e disse que ia voltar, mas não consegui. Dei a minha palavra e não cumpri. Mas não fui eu que não quis, foi o destino, explica ao GShow.

Kaysar é refugiado sírio e pretende ganhar o prêmio para reencontrar a família Crédito: Divulgação/Gshow

Lucas

O empresário começou a trabalhar desde novo como modelo e já morou em cidades como Xangai, Nova Iorque e Los Angeles. Nessa época, sofreu com preconceito do próprio pai: Sofri preconceito do meu próprio pai. A geração dele ainda é muito fechada. O modelo é taxado como gente que não tem pudor, explica ao GShow.

Além do pai, ele teve problemas com o preconceito no mundo: "Quantas vezes já escutei: Cadê a cabeça grande? Você é bonito, é cearense mesmo?. Sou cearense e tenho muito orgulho de falar que sou".

Centrado e reservado, Lucas mora com os pais e se declara um rapaz de família. Tanto que Lucas já tem dona: a mineira Ana Lucia, sua noiva com quem tem um relacionamento de 5 anos. E a moça vai ficar grudada na telinha, devido ao ciúme que tem do boy: Quem ama tem ciúme, mas eu conheço o caráter dele. Já vivemos à distância, ele estando na casa não muda muito do que a gente já passou. Mas enquanto eu estiver assistindo, se eu ver alguma coisa... Não perdoo, não!.

Lucas é reservado e se apresenta como um rapaz de família Crédito: Divulgação/Gshow

Mahmoud

O nome é difícil, mas ele explica: "MAAAARMUD. Não é Mohamed, não é Marcondes, não é Mar Morto, não é maribondo. É Mahmoud. O nome é devido a seus pais serem do Líbano. Nascido em Manaus, Mahmoud foi morar no Líbanos, aos seis anos, após os pais falirem.

A fase mais difícil de sua vida foi exatamente no período em que viveu no Líbano. Eu sofria muito bullying por causa da minha voz fina.

Aos 19 anos, a família voltou ao Brasil e ele passou em Psicologia em Rondônia. Morando com o pai, dono de uma boate, Mahmoud viu crescer seu interesse pela Sexologia, área em que fez sua especialização.

A família que não tem TV em casa, vai comprar uma exclusivamente para ter o filho por perto nos próximos dias.

BBB 18: Mahmoud já morou no Líbano Crédito: Divulgação/Gshow

Mara

A cientista política é cheia de alegria e das pessoas que fala muito. A sister tem uma filha, de 22 anos, e juntas chegaram a morar na Espanha algumas vezes e em outros estados brasileiros. Por sinal, Ana Luíza já avisa: não quer ver a mãe debaixo do edredom: Se for, eu mato. Ela jurou que não ia, brinca a jovem.

A gente briga e faz as pazes. Ela é mandona, teimosa e não adianta falar. Estoura comigo e depois esquece. Mas somos parceiras. Ela é minha maior inspiração profissional, entrega a filha de Mara, que quer mais que a mãe arrume um namorado.

BBB 18: Mara é totalmente extrovertida Crédito: Divulgação/Gshow

Nayara

Paulista de 33 anos, é jornalista e trabalha no setor financeiro em uma multinacional francesa. Gosta de trabalhar com o público e, além do trabalho fixo, é hostess de um restaurante e revisora de textos. Eu costumo dizer que não sou uma jornalista e sim uma comunicadora nata.

Nayara estudou piano por 12 anos, é articulada e diz que sabe convencer as pessoas. Gosta da noite, adora música instrumental e jazz, odeia acordar cedo e acredita que seu carisma e alegria são suas marcas mais fortes. Não adianta gente, eu tenho carisma. E se alguém não gostar de mim, é porque quer ser como eu.

A sister do BBB18 sabe garimpar os melhores brechós da capital paulista e tem três armários lotados de peças coloridas e exclusivas. Sem contar os acessórios que ficam pendurados nas portas do apartamento.

BBB 18: Nayara adora vasculhar u m brechó Crédito: Divulgação

Patrícia

Funcionária pública de 32 anos, nasceu em Icó, no interior do Ceará, e atualmente mora em Fortaleza. Trabalha ajudando jovens dependentes a se reintegrarem na sociedade. Apaixonada por música,'Kika, como prefere ser chamada, tem um filho de 11 anos, é cantora de forró e já trabalhou em rádio.

Desde pequena, sua mãe dizia que ela era diferente e que, um dia, seria artista. Sempre tive aptidão para arte, conta a sister.

Em sua casa, é conhecida como a menina que faz o que quer. Com autoestima elevada, Kika se considera determinada, autêntica, polêmica, engraçada e mandona. Eu me amo. Quem quiser ver celulite, vê. Quem não quiser, feche os olhos. Não tenho a necessidade de ser aceita. A Anitta tem celulite, meu amor, que dirá eu! Então bebê, quem não quiser ver que deite na BR! Vou ficar de biquíni fio dental, bem malandra!, disse ao GShow.

Ela diz que veio para jogar, mas que está aberta às possibilidades que o BBB pode lhe proporcionar: Meu foco não é me envolver com ninguém, mas como boa escorpiana, não descarto nenhuma possibilidade.

BBB 18: Patrícia é a participante com autoestima mais elevada Crédito: Divulgação/Gshow

Paula

A empresária do Ceará afirma ser "rolezeira" e só sai de casa para fechar negócio. Solteira há dois anos, o último namoro da sister durou três anos e foi com o jogador do Corinthians Rodriguinho, que já atuou na Seleção Brasileira, e a quem ela carinhosamente chama de finado.

Enquanto o par ideal não surge, Paula vai se divertindo com seus ogros magia. Eu não olho muito beleza. Meu gosto é meio particular. Eu gosto de boteco, de ogro, que toma cerveja no copo lagoinha (tulipa), chinelo, ri ela, que conta com a amiga para ajudar a administrar os famosos contatinhos.

Sem falsa modéstia nenhuma, me acho uma mulher bonita. Tanto é que eu tenho essa coisa de paquerar porque eu tenho segurança. Por mais que uns não queiram, outros querem e a gente resolve. Eu estou na fase de pegação, disse ao GShow.

BBB 18: Paula é rolezeira e pegadora Crédito: Divulgação/Gshow

Viegas

O músico paulistano de 33 anos trabalha com música independente, canta em shows e às vezes atua como DJ. Ele complementa a renda mensal vendendo CDs autorais na rua e escreve rap com críticas sociais.

Viegas tem uma filha de cinco anos, que vive com a mãe. Ele não corta o cabelo há 17 anos e se dedica a seus dreads.

O brother fundou com um amigo um projeto social  um espaço cultural na comunidade onde nasceram  e acredita que o maior presente que ganhou da vida foi viver na periferia e, com isso, aprender a improvisar. Se considera criativo, guerreiro e diz que sabe se virar em qualquer ambiente ou situação. Na periferia, ganha quem tem freestyle, tem que usar a criatividade, afirma, dizendo ainda que se considera estourado e que tem sangue quente.

BBB 18: Viegas é músico e tem uma forte relação com a mãe Crédito: Divulgação/Gshow

Wagner

Com 43 tatuagens, o artista visual tem uma intensa relação com os filhos, Giovanna e Benjamim. O brother tem um modo particular de se conectar com a natureza e um grande amor pela arte.

Natural de Curitiba (PR), o Artista Visual de 35 anos diz ser artista por vocação e interesse. Chegou a estudar história da arte, mas se formou em fotografia e pedagogia. E foi após trabalhar como agente penitenciário que decidiu mudar e viver de arte. Montou um ateliê com dois amigos e seus trabalhos vão do carvão à tatuagem, mas seu forte é colagem e gravura.

Sua vida parece caminhar no que ele define como o paradoxo urbano e natural, já que sua casa é repleta de plantas, cristais, tintas spray para grafitar... tudo milimetricamente alinhado.

Wagner se considera um paizão e afirma ser prestativo e bom cozinheiro. Diz que tem poucos e bons amigos, que aprecia o silêncio e que, através dele busca a verdade. Sobre o motivo de entrar no BBB? Acho um desafio instigante, uma oportunidade de expor ideias, testar limites e conhecer pessoas incríveis.

BBB 18: Wagner se considera um paixão e bom cozinheiro Crédito: Divulgação/Gshow