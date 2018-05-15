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POLÊMICA

Giovanna Antonelli fala sobre falta de atores negros em 'Segundo Sol'

'Acho que a graça da profissão é a gente fazer o que a gente não é', disse a atriz

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 22:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 22:29
Giovanna Antonelli vive a baiana Luzia Batista na trama Crédito: João Cotta / Globo
A novela Segundo Sol, que estreia nesta segunda-feira, 14, é ambientada na Bahia e, desde que foi anunciada, está sendo duramente criticada por não incluir muitos atores negros em seu elenco - o Estado concentra a maior população negra do País, segundo dados do IBGE.
Giovanna Antonelli, que será protagonista da trama, é uma das convidadas do TV Fama e opinou, em entrevista, que não vê problema no elenco majoritariamente branco. "Acho que a graça da profissão é a gente fazer o que a gente não é. Hoje, ali, vivendo na Bahia, fazendo um personagem baiano, todos os que estão participando se sentiram tão baianos quanto um baiano e os admirando profundamente', disse a atriz.
"Eu, como artista, ficaria muito triste de um dia não poder interpretar uma índia, por exemplo, porque eu não sou uma e não posso me caracterizar para aquilo", continuou. Antonelli ainda lembrou de críticas semelhantes sobre falta de representatividade que a novela Sol Nascente, de 2016, sofreu.
"O Luís Mello, que não é japonês, e ficou um barato, fez uma composição, não só da caracterização que fizeram nele, mas ele como ator teve uma dimensão de ir para um lugar que jamais imaginou. Ele virou japonês", disse.
A entrevista completa vai ao ar no TV Fama desta segunda-feira, 14, às 21h30 na RedeTV!.

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