Ginecologista lança 'dança da candidíase' e viraliza no Tik Tok

O médico ginecologista Roberto Maffei faz sucesso com "dança da candidíase" publicada na rede social chinesa Tik Tok Crédito: Reprodução/Tik Tok @norbertomaffei

Não tem como questionar que o Tik Tok, nova rede social chinesa, se tornou uma verdadeira febre em meio ao isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus. É claro que a maior parte do conteúdo postado acaba enveredando para os ares do humor, mas, a rigor, conhecimento geral é um dos temas que acabam sendo contemplados na internet.

Um dos novos sucessos e mais novo famoso da web surgiu do aplicativo. Trata-se do médico ginecologista Norberto Maffei Júnior. O obstetra paranaense lançou um conteúdo informativo que se baseia em uma dança e acabou viralizando na rede social.