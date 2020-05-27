Ginecologista lança 'dança da candidíase' e viraliza no Tik Tok

Não tem como questionar que o Tik Tok, nova rede social chinesa, se tornou uma verdadeira febre em meio ao isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus. É claro que a maior parte do conteúdo postado acaba enveredando para os ares do humor, mas, a rigor, conhecimento geral é um dos temas que acabam sendo contemplados na internet.
Um dos novos sucessos e mais novo famoso da web surgiu do aplicativo. Trata-se do médico ginecologista Norberto Maffei Júnior. O obstetra paranaense lançou um conteúdo informativo que se baseia em uma dança e acabou viralizando na rede social.
A "dança da candidíase", como está sendo chamada, nada mais é que um vídeo musical em que o profissional da saúde surge sincronizado às batidas da canção que está tocando e, ao mesmo tempo, apontando os maiores sintomas da doença. O vídeo ganhou mais de 500 mil visualizações em pouco mais de 20h, segundo informações do colunista Chico Barney, do Uol.