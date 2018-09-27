Gianne Albertoni interpreta Elke Maravilha em filme sobre Chacrinha

Gianne Albertoni é Elke Maravilha em filme que traça a vida de Chacrinha Crédito: Suzanna Tierrie/Divulgação

Modelo, apresentadora e atriz, Gianne Albertoni vai colocar sua versatilidade, mais uma vez, à prova: agora, ela dá vida à emblemática Elke Maravilha no cinema. A loira a interpreta em "Chacrinha: O Velho Guerreiro", com direção de Andrucha Waddington.

"Acho que esse filme é um dos trabalhos mais incríveis que eu já fiz. Nas filmagens eu sentia como se estivéssemos voltando no tempo e vivendo com o Chacrinha. Espero que seja uma forma das pessoas também reviverem e recordarem", diz a atriz, em entrevista ao jornal Extra.





O filme, com estreia marcada para 25 de outubro e produção da Media Bridge e Globo Filmes, conta a história de um dos maiores comunicadores da TV brasileira considerado padrinho artístico de Elke, que foi jurada em seu programa de calouros.