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Cinema

Gianne Albertoni interpreta Elke Maravilha em filme sobre Chacrinha

Filme deve estrear no dia 25 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 11:58

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 11:58

Gianne Albertoni é Elke Maravilha em filme que traça a vida de Chacrinha Crédito: Suzanna Tierrie/Divulgação
Modelo, apresentadora e atriz, Gianne Albertoni vai colocar sua versatilidade, mais uma vez, à prova: agora, ela dá vida à emblemática Elke Maravilha no cinema. A loira a interpreta em "Chacrinha: O Velho Guerreiro", com direção de Andrucha Waddington. 
"Acho que esse filme é um dos trabalhos mais incríveis que eu já fiz. Nas filmagens eu sentia como se estivéssemos voltando no tempo e vivendo com o Chacrinha. Espero que seja uma forma das pessoas também reviverem e recordarem", diz a atriz, em entrevista ao jornal Extra.
 
O filme, com estreia marcada para 25 de outubro e produção da Media Bridge e Globo Filmes, conta a história de um dos maiores comunicadores da TV brasileira considerado padrinho artístico de Elke, que foi jurada em seu programa de calouros.
. Crédito: Suzanna Tierrie/Divulgação

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