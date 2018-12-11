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REVELAÇÕES

Gianecchini revela que Carolina Dieckmann não tinha empatia por ele

Ator relembra o início de carreira durante programa Lady Night

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 17:26
11/12/2018 - O ator Reynaldo Gianecchini Crédito: Instagram/@tatawerneck
O ator Reynaldo Gianecchini relembrou o início de carreira durante o programa "Lady Night" e contou que Carolina Dieckmann não tinha empatia por ele. Gianecchini, que era marido da jornalista Marília Gabriela, começou como galã de novela. Em seu primeiro trabalho, em "Laços de Família", o ator disse que não se entrosou muito bem com Carolina Dieckmann e que ela não tinha empatia por ele.
"Tive dificuldade um pouco com a Carolina (Dieckmann). Rolou um tempo para a gente se harmonizar, isso eu falo até pra ela. No começo, não rolou uma empatia dela para mim. Acho que ela não curtiu muito. Depois, reverteu tudo e eu amo a Carol. Mas é engraçado isso da não empatia", afirmou.
Por outro lado, Gianecchini lembra com carinho do acolhimento que recebeu de atrizes experientes, como Marieta Severo e Vera Fischer em "Laços de Família".
Em maio deste ano, Reynaldo Gianecchini se reuniu com o elenco da novela "Belíssima", 13 anos após a estreia da trama. Na história, o ator interpretou o mecânico Pascoal. "Foi um grande momento na minha carreira. Este trabalho me deu a oportunidade de atuar não como um galã, mas em um papel cômico, diferente de tudo que havia feito", relembrou.
Durante o programa Lady Night, como já é tradição, Tatá Werneck deu um beijo no convidado. "Senhor, me dê autoestima!", disse a apresentadora momentos antes de beijar Gianecchini, arrancando risos da plateia.

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