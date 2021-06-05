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Televisão

Geraldo Luís estreia no Balanço Geral Manhã na próxima semana

Será a volta do apresentador à programação diária da Record
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2021 às 11:12

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 11:12

O jornalista e apresentador Geraldo Luís
O jornalista e apresentador Geraldo Luís Crédito: Edu Moraes/Record
a partir da próxima segunda-feira (7), Geraldo Luís, 50, passa a comandar o Balanço Geral Manhã (Record) das 6h às 8h30. O atual titular, Bruno Peruka, segue na atração, mas apresentará apenas o segmento das 5h às 6h.
Desse modo, Geraldo Luís volta à programação diária da emissora. Antes, ele estava apresentando o semanal A Noite É Nossa, às quartas-feiras. A primeira temporada do programa se encerrou no mês passado.
O apresentador, no entanto, passou boa parte da temporada afastado porque teve de ser internado em um hospital por complicações com a Covid-19. Nesse período, ele foi substituído por Luiz Bacci.
No Balanço Geral Manhã, ele vai apresentar as principais notícias do país, além de serviços como previsão do tempo e como está o trânsito. Durante o programa, ele será acompanhado pelo comentarista de segurança pública Diógenes Lucca.
Além dele, Geraldo Luís também terá a companhia de dois personagens: um garçom interpretado por Marquinhos e um galo virtual. Este último é uma referência a William, a ave que ficou famosa quando o apresentador estava na edição vespertina do Balanço Geral.

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Nascido em Limeira (interior de São Paulo), Geraldo Luís teve uma infância humilde, estudou em escola pública e trabalhou desde os 9 anos. Ele começou a carreira de comunicador após um repórter policial convidá-lo para fazer um teste em uma rádio ao conhecê-lo no IML, onde trabalhava.
O apresentador estreou na Record em 2007, no Balanço Geral SP, onde ficou até 2009. Depois, ele voltaria entre 2010 e 2012 e entre 2019 e 2020. Ele também apresentou os programas Geraldo Brasil e Domingo Show e, mais recentemente, o A Noite É Nossa.

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