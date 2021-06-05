Geraldo Luís estreia no Balanço Geral Manhã na próxima semana

O jornalista e apresentador Geraldo Luís Crédito: Edu Moraes/Record

a partir da próxima segunda-feira (7), Geraldo Luís, 50, passa a comandar o Balanço Geral Manhã (Record) das 6h às 8h30. O atual titular, Bruno Peruka, segue na atração, mas apresentará apenas o segmento das 5h às 6h.

Desse modo, Geraldo Luís volta à programação diária da emissora. Antes, ele estava apresentando o semanal A Noite É Nossa, às quartas-feiras. A primeira temporada do programa se encerrou no mês passado.

O apresentador, no entanto, passou boa parte da temporada afastado porque teve de ser internado em um hospital por complicações com a Covid-19. Nesse período, ele foi substituído por Luiz Bacci.

No Balanço Geral Manhã, ele vai apresentar as principais notícias do país, além de serviços como previsão do tempo e como está o trânsito. Durante o programa, ele será acompanhado pelo comentarista de segurança pública Diógenes Lucca.

Além dele, Geraldo Luís também terá a companhia de dois personagens: um garçom interpretado por Marquinhos e um galo virtual. Este último é uma referência a William, a ave que ficou famosa quando o apresentador estava na edição vespertina do Balanço Geral.

Nascido em Limeira (interior de São Paulo), Geraldo Luís teve uma infância humilde, estudou em escola pública e trabalhou desde os 9 anos. Ele começou a carreira de comunicador após um repórter policial convidá-lo para fazer um teste em uma rádio ao conhecê-lo no IML, onde trabalhava.