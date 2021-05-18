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Após vencer covid-19, Geraldo Luís é vacinado contra a doença: "Viva a vida"

O apresentador recebeu a primeira dose da vacina Pfizer, nesta segunda-feira (17), em São Paulo

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 mai 2021 às 18:43
Geraldo Luís, de 50 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, na segunda-feira (17). O apresentador ficou internado por vinte e dois dias em um hospital de São Paulo devido a complicações da doença, há dois meses.
No Instagram, ele compartilhou uma série de registros do momento da imunização e comemorou: "Finalmente vacinado! Demorou, mas chegou o dia. Quase morri, esperei a vacina, mas não deu tempo de ter escapado da violência que sofri desse vírus", iniciou ele na legenda do post.
Geraldo Luís compartilha momento em que é imunizado contra covid-19
Geraldo Luís compartilha momento em que é imunizado contra covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram @geraldobalanca
"Quase perdi minha vida, mas sobrevivi por Deus e pela ciência. Hoje, tomei a primeira dose da Pfizer. Desejo que todos tenham esse direito e logo, pois já demorou", escreveu Geraldo.
"Viva a vida! Vida que segue. Ao meu filho, minha admiração de ter ficado comigo desde cedo na fila, comemorando cada momento desse dia de hoje. Vacina para todo o povo logo", finalizou ele.
Geraldo recebeu alta do Hospital Vila Nova Star no dia 21 de março. Na época, ele agradeceu a toda equipe médica e, principalmente, a especialista Ludhmila Hajjar. "Passei uma travessia como a de um rio turbulento que, aos poucos, foi acalmando. Agradeço todos enfermeiros, médicos e minha amiga que diretamente foi a responsável pelo meu tratamento que me trouxe de volta", disse ele, se referindo à cardiologista.

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