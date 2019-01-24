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Acabou o amor

George Clooney se separa e valor do divórcio é bilionário, diz site

O divórcio do casal, que ficou junto por quatro anos, é avaliado em aproximadamente R$ 1,8 bilhão

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 15:11

Publicado em 

24 jan 2019 às 15:11
Crédito: Reprodução/Instagram @george_clooney_1
Após quatro anos de casamento, George Clooney, 57, e Amal Alamuddin, 40, estão se separando, segundo publicou o site americano Radar Online. 
A publicação afirma que o casal teve uma briga, e Amal teria saído de casa junto aos filhos, os gêmeos Ella e Alexander. Os três estariam agora em uma propriedade da família na região italiana de Sardenha.
"George está fora de si. Ele queria que eles aproveitassem a nova propriedade juntos, mas depois de uma briga explosiva, ela foi embora com Alexander e Ella. Ela disse a ele que, se for até eles, terá que ficar na casa de hóspedes", disse uma fonte próxima ao casal ao Radar Online.
Outras fontes teriam dito que o ator ficou furioso com a atitude da esposa. Ele estaria pedindo para que ela retornasse e que o pusesse em contato com os filhos.
O divórcio dos dois é avaliado em aproximadamente US$ 520 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão).

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