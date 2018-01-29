Galã de 'Escrava Isaura', Edwin Luisi revela amor por Santa Teresa

Edwin Luisi Crédito: Reprodução/Instagram @edwinluisi11

Eterno galã de "Escrava Isaura", de 1976, o ator Edwin Luisi, de 70 anos, nunca se afastou dos holofotes e refletores, ao contrário do que muita gente pensa. Longe da TV, ele se manteve - e se mantém! - bem presente nos palcos de teatros do Brasil inteiro.

"O público do Brasil inteiro pensa que eu mudei de profissão ou desapareci, mas é que, infelizmente, o país ainda é fraco na leitura e no teatro. Se bem que tem bastante capixaba que vem às minhas peças no Rio de Janeiro. Na última semana, me lembro de um homem de Vitória, que até me cumprimentou depois da apresentação", lembra.

Por falar em capixabas, Edwin não nega que tem uma conexão forte com o Espírito Santo. "Minha ligação com o Espírito Santo é de curtir as belezas do estado. É muito perto do Rio de Janeiro, então dá para ir sempre", frisa ele, que se encantou ainda mais depois de um episódio com um dentista daqui. Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, Edwin detalha que é de uma geração em que todos tinham medo de dentistas, e, por isso, evitavam e temiam as visitas aos consultórios.

Acontece que ele descobriu um profissional no Espírito Santo que o deixou seguro e passou confiança para fazer um tratamento. "Foi um tratamento longo, então ficava indo sempre. E aí, sem sentir dor, sem ter problemas com o procedimento, eu passei a amar ainda mais o Estado", conta, às gargalhadas.

Ele revela ainda sua paixão por Santa Teresa. O ator conta que, por uma ocasião, teve a oportunidade de conhecer a cidade da região Serrana do Espírito Santo, e que ficou encantado com a atmosfera da cidade. "É uma cidade com um tempo maravilhoso, pessoas muito agradáveis e eu gosto muito. Quero até pegar uns dias e ir para lá o quanto antes", confessa.

TRABALHO

Há 45 anos, Edwin estreou seu talento e, até agora, não pretende se aposentar. "Eu vivo da minha memória. Até ela dar umas rateadas, continuo trabalhando", brinca.

Ele, que se formou em uma das melhores escolas de preparação de teatro do País, em São Paulo, não fez curso de TV e revela que os convites para os papéis nos quais atuou vinham e ele não os recusava. "Por isso atuava na televisão", justifica. "Minha escolha sempre é o teatro. E não é que eu esteja sumido do panorama artístico, é só na TV. No teatro continuo ativo", conclui.