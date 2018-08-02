Gaby Amarantos comemora 40 anos com foto nua: 'Me sinto melhor agora'

brindou seus 40 anos de vida nesta quarta-feira (1º), mas resolveu dar um presente para os fãs postando uma foto completamente nua em seu próprio perfil do Instagram. A cantora ainda fez textão para falar de sua nova fase.

"Agora posso dizer que sou uma mulher de 40 anos com muito orgulho. Tô inteira, de corpo livre e peito aberto para tudo de incrível que Deus tem a me oferecer, e me sinto melhor agora (sem desmerecer) do que quando eu tinha 20 e era cheia de inseguranças e, mesmo que eu ainda as tenha, hoje consigo entender que elas fazer parte da jornada", postou.