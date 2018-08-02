Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segura

Gaby Amarantos comemora 40 anos com foto nua: 'Me sinto melhor agora'

'Agora posso dizer que sou uma mulher de 40 anos com muito orgulho', declarou

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 12:32
Gaby Amarantos brindou seus 40 anos de vida nesta quarta-feira (1º), mas resolveu dar um presente para os fãs postando uma foto completamente nua em seu próprio perfil do Instagram. A cantora ainda fez textão para falar de sua nova fase.
"Agora posso dizer que sou uma mulher de 40 anos com muito orgulho. Tô inteira, de corpo livre e peito aberto para tudo de incrível que Deus tem a me oferecer, e me sinto melhor agora (sem desmerecer) do que quando eu tinha 20 e era cheia de inseguranças e, mesmo que eu ainda as tenha, hoje consigo entender que elas fazer parte da jornada", postou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados