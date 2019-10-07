Novo casal?

Gabigol e Bruna Griphao deixam Rock in Rio juntos após noite de shows

Várias celebridades curtiram a penúltima noite de Rock in Rio neste sábado (5), quando passaram pela Cidade do Rock nomes como Pink e Anitta.

Gabigol e Bruna Griphão foram flagrados na saída do festival de rock (Alexandre Vidal/Flamengo - Crédito: Reprodução/Instagram

Alguns deles, é verdade, se divertiram mais que outros. Parece ter sido o caso de Gabigol, 23, e da atriz Bruna Griphao, 20.

Ambos solteiros, eles foram vistos deixando o festival juntos já no começo da madrugada, após Pink sobrevoar a plateia em uma apresentação cheia de acrobacias.

O craque recentemente terminou seu relacionamento com Rafaella Santos, irmã de Neymar.

