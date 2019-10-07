Home
>
Famosos
>
Gabigol e Bruna Griphao deixam Rock in Rio juntos após noite de shows

Gabigol e Bruna Griphao deixam Rock in Rio juntos após noite de shows

Várias celebridades curtiram a penúltima noite de Rock in Rio neste sábado (5), quando passaram pela Cidade do Rock nomes como Pink e Anitta.

LEONARDO SANCHEZ

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 10:51

 - Atualizado há 6 anos

Gabigol e Bruna Griphão foram flagrados na saída do festival de rock (Alexandre Vidal/Flamengo - Crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Várias celebridades curtiram a penúltima noite de Rock in Rio neste sábado (5), quando passaram pela Cidade do Rock nomes como Pink e Anitta.

Recomendado para você

MP indica exploração sexual de dezenas de vítimas, incluindo crianças e adolescentes

Hytalo Santos e o marido são denunciados por tráfico sexual pelo Ministério Público

O DJ pretendia viajar de Juiz de Fora (MG) a Belém do Pará, mas durante a decolagem o avião saiu da pista

Excesso de pessoas em avião de Alok contribuiu para acidente, diz relatório

Operação da Decon e da Vigilância Sanitária resultou na prisão em flagrante de uma esteticista e na interdição do Espaço VIP Bronze, na Taquara

Clínica de estética de Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é interditada pela polícia

Alguns deles, é verdade, se divertiram mais que outros. Parece ter sido o caso de Gabigol, 23, e da atriz Bruna Griphao, 20.

Ambos solteiros, eles foram vistos deixando o festival juntos já no começo da madrugada, após Pink sobrevoar a plateia em uma apresentação cheia de acrobacias.

O craque recentemente terminou seu relacionamento com Rafaella Santos, irmã de Neymar.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais