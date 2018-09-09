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Câncer

Funkeiro Mr. Catra morre aos 49 anos

Cantor carioca estava internado no Hospital do Coração, em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2018 às 20:49

Publicado em 09 de Setembro de 2018 às 20:49

Mr. Catra falou sobre câncer no 'Super Pop', de Luciana Gimenez Crédito: Divulgação/Rede TV
Morreu neste domingo, aos 49 anos, o cantor e compositor carioca Wagner Domingues Costa, conhecido pelo codinome Mr. Catra. O funkeiro estava internado no Hospital do Coração, em São Paulo. A morte foi confirmada por sua assessoria de imprensa. Ele deixa três mulheres, 32 filhos e quatro netos.
Mr. Catra foi internado em dezembro de 2017 para tratar um câncer. Leia a íntegra da nota do Hospital do Coração:
"É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do amigo e cliente, Wagner Domingues Costa o Mr Catra, que nos deixou na tarde deste domingo, 09, em decorrência de um câncer gástrico. O cantor e compositor estava internado no hospital do Coração (HCor), em São Paulo, e já vinha lutando contra a doença. A informação foi dada a família pelo cirurgião oncológico, Dr. Ricardo Motta, por volta das 15h20 da tarde. Catra deixou três esposas e 32 filhos. Neste momento de sofrimento, agradecemos o carinho, cuidado e compreensão dos amigos da imprensa, e pedimos, gentilmente, para que respeitem o momento de tristeza da família."
Wagner Domingues da Costa, o Mr. Catra, foi muito mais do que o personagem de inúmeras mulheres e dezenas de filhos. Sua trajetória é paralela a um movimento de aceitação do funk para além das barreiras geográficas entre favela e asfalto. Foi ele, por exemplo, o primeiro artista do gênero a se apresentar no Rock in Rio  convidado por Lulu Santos em 2015.
Com sua voz cavernosa e defensor do papel libertário da música, acumulou hits comerciais com letras sacanas, como Adultério (versão de Tédio, do Biquíni Cavadão), Vem todo mundo e Uh papai chegou. Através de seu apadrinhamento, ajudou a revelar outros nomes de ponta do gênero, como Tati Quebra-Barraco e Gaiola das Popozudas, grupo de onde saiu Valesca. Foi com ela que Catra gravou outro grande sucesso, o despudorado Mama.
 Quem faz careta para o funk hoje é neto de quem discriminou o samba ontem e bisneto de quem condenou a capoeira anteontem  cravou, em entrevista ao Extra em 2014.
Sua trajetória foi contada em documentário (90 dias com Catra) - veja abaixo-, livro ("A estética funk carioca: criação e conectividade em Mr. Catra", da antropóloga Mylene Mizrahi) e inúmeros programas de televisão.

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