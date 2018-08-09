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ZOEIRA NEVER ENDS

Fotos de Marquezine e Marina Ruy Barbosa na Grécia viram meme

Diversos artistas têm feito piadas com as imagens publicadas pela dupla em paisagens paradisíacas

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 20:20
Otaviano Costa caiu na brincadeira de fazer montagens com fotos de Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa na Grécia Crédito: Instagram/@otacosta
As atrizes Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine têm encantado seus seguidores com fotos deslumbrantes enquanto viajam pela Grécia. Algumas personalidades, porém, resolveram transformar o cenário paradisíaco em memes.
Nomes como Tatá Werneck, Evaristo Costa e Vovó Palmirinha postaram montagens em suas redes sociais em que aparecem "curtindo as férias" ao lado das atrizes. A do padre Fábio de Melo, por exemplo, foi compartilhada e aprovada pela própria Marquezine.
Confira a seguir alguns dos memes publicados pelos artistas:

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