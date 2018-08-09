Fotos de Marquezine e Marina Ruy Barbosa na Grécia viram meme

Otaviano Costa caiu na brincadeira de fazer montagens com fotos de Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa na Grécia

As atrizes Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine têm encantado seus seguidores com fotos deslumbrantes enquanto viajam pela Grécia. Algumas personalidades, porém, resolveram transformar o cenário paradisíaco em memes.

Nomes como Tatá Werneck, Evaristo Costa e Vovó Palmirinha postaram montagens em suas redes sociais em que aparecem "curtindo as férias" ao lado das atrizes. A do padre Fábio de Melo, por exemplo, foi compartilhada e aprovada pela própria Marquezine.