Fotógrafo alemão lança livro com '23 das mais belas modelos do mundo' nuas

A receita do livro "Nude In Nature", do fotógrafo alemão Stefan Imielski é simples: tops de vários países, como Rússia, Alemanha, África do Sul e Finlândia, foram clicadas nuas em locações paradisíacas nas ilhas de Chipre, Maiorca, Ibiza e Cidade do Cabo.
Entre as "23 das mais belas modelos do mundo", como diz a própria publicação, está Raica de Oliveira, piauiense de 33 anos, escolhida para estampar a capa do livro.
Stefan Imielski é um fotógrafo de moda que, antes de assumir o posto atrás das câmeras, trabalhou dez anos como modelo. Ele já clicou as modelos Ana Beatriz Barros, Isabeli Fontana e Bar Refaeli. "Nude In Nature" custa 120 euros e está à venda na Amazon.