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MODA

Fotógrafo alemão lança livro com '23 das mais belas modelos do mundo' nuas

A capa é estrelada pela piauiense Raica de Oliveira

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 16:05
Raica Oliveira têm 33 anos e nasceu no Piauí Crédito: Stefan Imielski/Divulgação
A receita do livro "Nude In Nature", do fotógrafo alemão Stefan Imielski é simples: tops de vários países, como Rússia, Alemanha, África do Sul e Finlândia, foram clicadas nuas em locações paradisíacas nas ilhas de Chipre, Maiorca, Ibiza e Cidade do Cabo.
Entre as "23 das mais belas modelos do mundo", como diz a própria publicação, está Raica de Oliveira, piauiense de 33 anos, escolhida para estampar a capa do livro.
Stefan Imielski é um fotógrafo de moda que, antes de assumir o posto atrás das câmeras, trabalhou dez anos como modelo. Ele já clicou as modelos Ana Beatriz Barros, Isabeli Fontana e Bar Refaeli. "Nude In Nature" custa 120 euros e está à venda na Amazon.

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