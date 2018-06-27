Fotógrafo alemão lança livro com '23 das mais belas modelos do mundo' nuas

Raica Oliveira têm 33 anos e nasceu no Piauí Crédito: Stefan Imielski/Divulgação

A receita do livro "Nude In Nature", do fotógrafo alemão Stefan Imielski é simples: tops de vários países, como Rússia, Alemanha, África do Sul e Finlândia, foram clicadas nuas em locações paradisíacas nas ilhas de Chipre, Maiorca, Ibiza e Cidade do Cabo.

Entre as "23 das mais belas modelos do mundo", como diz a própria publicação, está Raica de Oliveira, piauiense de 33 anos, escolhida para estampar a capa do livro.