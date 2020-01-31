Foto: Pugliesi exibe corpão sarado na web e fã pede que ela emagreça

Gabriela Pugliesi tirou a quinta-feira (30) para esquentar a temperatura da web com um clique de uma lembrança. A musa fitness compartilhou uma foto de biquíni com os cabelos soltos e chamou a atenção dos fãs nas redes sociais.
Os fãs, em sua maioria, foram à loucura e só souberam elogiar a loira. Mas uma internauta, especificamente, achou que a bonita está um pouco fora do shape ideal. "Perfeita, falta só emagrecer um pouco mais".
Em seguida, a influenciadora - que exibiu o corpão sarado na foto - recebeu uma enxurrada de elogios que contradizem a opinião desta primeira fã. "Linda, perfeita, magra", disse uma. Outra, comentou: "Te achei mais musa, mais magra ainda!".