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"Amada?"

Foto: Pugliesi exibe corpão sarado na web e fã pede que ela emagreça

Gabriela Pugliesi postou 'TBT' só de biquíni, mostrou o corpo sarado em foto, mas uma fã achou que ela está um pouco fora do shape e disse que ela poderia emagrecer um pouco mais

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 09:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 09:13
A musa fitness Gabriela Pugliesi Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielapugliesi
Gabriela Pugliesi tirou a quinta-feira (30) para esquentar a temperatura da web com um clique de uma lembrança. A musa fitness compartilhou uma foto de biquíni com os cabelos soltos e chamou a atenção dos fãs nas redes sociais. 
Os fãs, em sua maioria, foram à loucura e só souberam elogiar a loira. Mas uma internauta, especificamente, achou que a bonita está um pouco fora do shape ideal. "Perfeita, falta só emagrecer um pouco mais". 

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Em seguida, a influenciadora - que exibiu o corpão sarado na foto - recebeu uma enxurrada de elogios que contradizem a opinião desta primeira fã. "Linda, perfeita, magra", disse uma. Outra, comentou: "Te achei mais musa, mais magra ainda!". 
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