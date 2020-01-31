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Querem expulsar

Tiago Leifert diz que Petrix foi advertido e que situação é preocupante

Nas redes sociais, internautas pedem a expulsão do ginasta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 08:48

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 08:48

O apresentador Tiago Leifert Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoleifert
O apresentador Tiago Leifert disse, na noite desta quinta-feira (30), durante o Big Brother Brasil 20., que a atitude de Petrix Barbosa na festa de quarta (29) preocupa e, por isso, o ginasta foi advertido pela direção do reality. 
O brother foi acusado de assediar Bianca Andrade, a Boca Rosa, novamente, e de roçar a genitália em Flayslane. Petrix recebeu a advertência no confessionário, mas a conversa não foi mostrada para o público. Também não ficou claro no que consiste essa punição. Depois, o ginasta pediu desculpas a sisters.
Nas redes sociais, internautas pedem a expulsão do brother. As hashtags #petrixspulso (o correto seria expulso) e #petrixassediador estão nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira (30).

ENTENDA

Um vídeo da festa da madrugada desta quinta-feira (30) mostra Petrix esfregando o quadril em Boca Rosa durante um abraço. Em outro momento, o ginasta se aproximou de Flayslane quando eles estavam conversando na sala. Ele estava em pé, e ela sentada no chão.
O atleta, então, começou a rebolar na cabeça da participante com uma expressão que sugeria tesão. 

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Antes disso, Barbosa já tinha sido acusado por internautas de pegar nos seios de Boca Rosa durante a primeira festa do reality, que aconteceu na sexta-feira (24). O público, na ocasião, já pedia a expulsão do ginasta. 
O apresentador Tiago Leifert mencionou a polêmica após a primeira festa. Boca Rosa foi chamada ao confessionário e questionada sobre os fatos, ela disse que se lembrava de ter dançado um xote com Petrix e que ele a abraçou no final da música. Após ser questionada se em algum momento havia se sentido incomodada com a abordagem do atleta, a blogueira foi categórica ao afirmar que não houve assédio, apenas uma tentativa do ginasta em animá-la. 
Após o depoimento, a produção decidiu manter o ginasta no programa.
Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a namorada do atleta, a modelo alemã Joline Heitmann, o defendeu. "Tudo que eu posso dizer é que sempre estarei esperando por ele. Não importa o que as pessoas digam, eu estarei ao lado dele. Eu o conheço melhor que a mim mesma e ele é a melhor pessoa que eu conheço. Isso não é assédio. É tudo que vou dizer."

GINASTA JÁ ACUSOU TREINADOR DE ASSÉDIO

Petrix já esteve do outro lado, e acusou o seu treinador de assédio. Em 2018, o ex-técnico da seleção brasileira de ginástica Fernando de Carvalho Lopes foi afastado de todas as atividades no Clube de Campo Mesc, após relatos de ginastas e ex-ginastas que o acusaram de abuso sexual.
Segundo reportagem do Fantástico, da TV Globo, 42 pessoas disseram ter sido vítimas de abuso físico, moral ou sexual pelo ex-treinador. A reportagem partiu de um comentário no Facebook feito pelo ginasta Petrix Barbosa, ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, indicando a ocorrência de casos de abuso na ginástica brasileira.
De acordo com a matéria, os casos ocorreram ao longo de 15 anos, entre 2001 e 2016, a maior parte deles no clube Mesc, onde Lopes trabalhava.
Petrix relatou ter sido vítima de tentativas de abuso quando tinha dez anos. Segundo o ginasta, que afirmou ser um dos que mais sofreram com as investidas de Lopes, o técnico tomava banho com ele e chegava a dormir na mesma cama. "Já acordei com ele, não sei quantas vezes, com a mão na minha calça e eu conseguia tirar e dormir porque eu não ficava parado."

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