Foto de Natalie Portman em outdoor de cursinho vira piada na web

O rosto da atriz israelense Natalie Portman apareceu em um comercial do Colégio Da Vinci, de Patos de Minas (MG).
Na peça publicitária, que faz propaganda de modalidades de cursos pré-vestibular, aparecem diversas pessoas representando calouros de universidades, com os cabelos raspados e os rostos pintados em referência às carreiras escolhidas, como medicina, administração e engenharia.
O problema é que, conforme mostrou o usuário Eduardo Ramos, uma das pessoas da peça é Natalie Portman, quando raspou a cabeça para o filme V de Vingança. Ele confrontou uma foto da atriz com o cartaz em que ela aparece com a sigla "VET" na testa, em referência ao curso de medicina veterinária.
Depois do post, vários usuários fizeram brincadeiras com o fato.
O E+ entrou em contato com o Colégio Da Vinci, que declarou "preferir encerrar o assunto da maneira mais discreta possível". Segundo a escola, a veiculação da campanha se encerrou na semana passada.
A agência de publicidade Dom Quixote publicou uma carta de retratação na sua conta do Facebook, depois de usar uma foto da atriz israelense Natalie Portman no cartaz de uma campanha de cursos pré-vestibular do Colégio Da Vinci, de Patos de Minas, em Minas Gerais.