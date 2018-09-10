Formado em Direito, veja 12 frases de efeito de Mr. Catra

Considerado um rei das frases de efeito e provérbios, o funkeiro de 49 anos que morreu neste domingo (9) deixou um legado que vai além da música e família: seus bordões. Formado em Direito, Mr. Catra falava cinco línguas. Ele deixou três mulheres e 32 filhos. Confira frases que o cantor soltou durante entrevistas que deu ao longo da vida:
1. LIBERDADE
Deixa os gay ser gay, deixa os gordos comer, deixa as mida dar, deixa eu ter meus filhos. Deixa as pessoas
2. TUDO QUE VAI, VOLTA
Quem faz careta para o funk hoje é neto de quem discriminou o samba ontem e bisneto de quem condenou a capoeira anteontem
3. CHOQUE DE REALIDADE
Quer romance, vai ler um livro; quer fidelidade, compra um cachorro; quer amor, volta para a casa da mamãe
4. POTÊNCIA
O funk foi o único movimento cultural que conseguiu nivelar todas as classes sociais. Eu sou operário do funk. Faço três ou quatro shows por noite, ninguém no Brasil trabalha mais do que eu
5. CONSTATAÇÃO
Relacionamento é assim: se não tiver química, física e biologia, vira história
6. PRIORIDADES
Muitos acham melhor ter uma Mercedes e uma casa na praia. Mas a Mercedes e a casa nunca vão te dizer: eu te amo
7. REALIDADE
Para entender uma mulher primeiro tem que entender que não tem como
8. CONTRASTES
Para o pretinho criado na classe alta, era tão difícil socializar com a playboyzada, como socializar com o pessoal da favela
9. RETRATO
Não faço apologia do crime, falo da realidade da favela
10. EMERGENTE
Ter dinheiro é fácil, dificil é ter estilo
11. LOW CARB?
Faça amor, não faça dieta
12. INVERSO
A dor do corno não é levar chifre, mas, sim, sustentar a vaca