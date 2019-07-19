Fontenelle diz que foi cogitada para governo Bolsonaro: "Em breve"

Antônia Fontenelle quer entrar para a política. Ao menos é isso o que ela revela em seu "Falando Francamente", quadro que mantém no canal do YouTube que comanda. Em recente vídeo, a loira surge falando sobre o que pretende para o futuro.
"Já pensei em entrar para a política. É muito provável que eu entre daqui a pouco", disse, completando que já foi indicada para trabalhar no governo de Jair Bolsonaro: "Já fui cogitada. Depende muito. É muito complicado. Ainda tem muita coisa pra fazer antes de me envolver com política".
Nos bastidores, o papo é de que Fontenelle quer levar Bolsonaro para dar entrevista em seu canal, também. A ministra Damares Alves já foi entrevistada pela loira. Sem papas na língua, Antônia também criticou o descaso do governo Bolsonaro com a Cultura.