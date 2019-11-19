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Fontenelle diz não se arrepender de ter criticado programa de Otaviano

'Vejam o lado bom da coisa, o vídeo do rapaz está bombando', ironizou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 09:49

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 09:49

Antonia Fontenelle, Otaviano Costa e Flávia Alessandra Crédito: YouTube | @Na Lata com Antonia Fontenelle / @Otaviano
Antonia Fontenelle, 46, diz não se arrepender de ter falado mal e chamado o novo programa de Otaviano Costa na web de "bosta" em áudio vazado.
Segundo ela, a opinião está mantida. "Atenção Brasil! Cuidado com os áudios em grupos. Se eu soubesse que iriam vazar eu teria falado sério, mantendo a mesma opinião, obviamente. Não tenho raiva de ninguém", começou.
No áudio, ela avalia negativamente o primeiro episódio do programa de internet de Otaviano, no qual ele explica como foi a sua primeira vez com a mulher, a atriz Flávia Alessandra.

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"Que vídeo bosta, coitado. Meu Deus, é de dar dó. Sem pé nem cabeça, que vídeo chato e que Flávia Alessandra chata, forçada", dizia Fontenelle no áudio. "É muito ruim, Brasil", completava.
Nas redes sociais, Fontenelle ironizou o vazamento do áudio cutucando mais uma vez Otaviano. "Vejam o lado bom da coisa, o vídeo do rapaz está bombando", escreveu.
Ela, mais abaixo no texto, cita um processo que corre na Justiça. A atriz ganhou o processo que movia contra as três filhas de seu ex-marido, Marcos Paulo, que faleceu em 2012. Dentre elas, está Giulia, filha de Paulo com Flávia Alessandra.
"Raiva mesmo é o que está escrito contra mim num processo de milhões de folhas que dura sete anos, maldade sem fim. E vocês acham que aceitaram o resultado? Não, a briga continua. Não vai dar em nada, mas continua", postou Antonia.
Até a publicação deste texto, o vídeo de Otaviano já ultrapassava 260 mil visualizações. Nem ele nem Flávia comentaram até então sobre o caso.

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