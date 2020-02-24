Flayslane, Bianca e Felipe Prior estão no paredão do BBB 20

O quinto paredão do BBB 20 já está definido. Disputam a berlinda Flayslane, que recebeu indicação direta durante a prova do líder, Bianca, votada por Rafa, e Felipe Prior, o eleito pela maioria da casa neste domingo (23).
Pyong começou os trabalhos como o anjo da semana. Ele acabou imunizando o Daniel pelo brother ser alguém ameaçado. Já Rafa, como líder indicou, Bianca por ser bastante difícil conviver com ela, com personalidades tão diferente.
Felipe Prior recebeu sete votos. Pyong quase foi o mais votado, com cinco indicações, mas acabou se salvando.
O final do episódio marcou uma feia discussão entre Flayslane e Rafa. Ela não concordou no voto em Bianca.