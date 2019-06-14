Fiuk publica foto beijando Isabella Scherer e assume namoro

, 28, revelou aos fãs na noite desta quinta-feira (13) que reatou ocom, 23, filha do. O ator publicou uma imagem em que os dois aparecem se, e escreveu: "O amor tá nas coisas mais bregas e fofas".

Fiuk e Scherer também curtiram juntos as atrações do festival Lollapalooza em abril deste ano. Na ocasião, os dois disseram que não gostam de falar de vida pessoal e afastaram rótulos para a relação que têm.

"Não sei falar muito da minha vida pessoal, por isso, procuro nem falar. Eu vou vivendo, mas aí vocês pegam fotos, veem a gente... [Ela] é uma menina que eu gosto muito. Mas é estranho a gente falar o que acontece exatamente. Um dia a gente está junto, no outro, talvez, não esteja. Mas a gente se gosta faz um tempo", disse ele.