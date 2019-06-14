Fiuk publica foto beijando Isabella Scherer e assume namoro

Fiuk, 28, revelou aos fãs na noite desta quinta-feira (13) que reatou o romance com Isabella Scherer, 23, filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. O ator publicou uma imagem em que os dois aparecem se beijando, e escreveu: "O amor tá nas coisas mais bregas e fofas".
Os dois foram vistos juntos e apontados como namorados em 2017, mas estariam separados desde então.
Celebridades como Whindersson Nunes e outros influenciadores comemoraram a volta do casal. Scherer, por sua vez, não comentou a imagem e nem publicou uma foto com Fiuk em suas redes.
Fiuk e Scherer também curtiram juntos as atrações do festival Lollapalooza em abril deste ano. Na ocasião, os dois disseram que não gostam de falar de vida pessoal e afastaram rótulos para a relação que têm.
"Não sei falar muito da minha vida pessoal, por isso, procuro nem falar. Eu vou vivendo, mas aí vocês pegam fotos, veem a gente... [Ela] é uma menina que eu gosto muito. Mas é estranho a gente falar o que acontece exatamente. Um dia a gente está junto, no outro, talvez, não esteja. Mas a gente se gosta faz um tempo", disse ele.
A atriz resumiu a relação dos apenas dizendo que eles "se gostam bastante".